Pneus, óleo, fluidos, cabos, freios e luzes. Esses são os itens básicos para uma manutenção de qualidade, principalmente no que se refere à motos seminovas. Além de estender a vida útil, garantindo o investimento, esse cuidado ainda protege o condutor pois evita acidentes. Vale lembrar que a revisão periódica também é essencial para a conservação das motos.

Item por item

Coloque na sua lista de obrigações. A calibragem dos pneus deve ser realizada uma vez por semana. E atenção à dica. Ela deve ser feita com os pneus frios para evitar erro na pressão indicada. Por isso prefira um posto próximo à residência. Deixou a moto muito tempo parada? Olhe se os pneus não têm rachaduras devido ao ressecamento. Eles também têm prazo de validade, normalmente em torno de 10 a 12 mil quilômetros. Mas se observar falhas ou gasto no friso central, troque.

Preste mais atenção à lubrificação se a moto for usada mais em trajetos curtos. Isso é necessário porque ela não chega à temperatura ideal para que o óleo passe por todo o motor. Sempre ligue a moto parada para evitar esse problema. E se a quilometragem não for atingida para troca dos fluidos, troque-os dentro do prazo pedido no manual. Uma condição especial à quem tem motos off-road. Por ser usada em condições extremas, a substituição regular do óleo do motor deve ser seguida à risca, conforme consta no manual do proprietário. A lubrificação da corrente, responsável por transmitir o torque, deve ser feita a cada 500 km ou depois de trafegar em dias chuvosos ou sair da lavagem.

Sempre verifique se os cabos e correntes estão folgados ou até soltos. O kit coroa, pinhão e corrente, por exemplo, deve ser verificado a cada 1.000 km. A lubrificação desses componentes segue o mesmo cronograma ou se for off-road, depois de passar por muita água, chuva ou terra. Muitos acreditam que a relação final por eixo-cardã não precisa de manutenção. Não é frequente, mas necessário. Em motos off-road, ela deve ser feita sempre depois de passar por trechos alagados ou lama. Outro item que requer cuidado é a coifa, que deve estar bem fixada para evitar a entrada de água e poeira.

Os freios são essenciais, por isso requerem manutenção a cada 15 dias. No caso do modelo a tambor, como ele não se ajusta de forma automática, convém sempre olhar a folga do cabo ou varão de acionamento do freio. No modelo a disco, que se auto-ajusta, é necessário observar o nível de fluido do reservatório. Se está baixo é hora de trocar as pastilhas.

Na parte elétrica verifique luzes e setas com regularidade. E sempre examine a bateria. Ao menos a cada seis meses veja o nível da água dela. E atente a alguns sinais, como quando o pisca é acionado e a luz em geral pisca também.

Na Honda Blokton, os clientes têm à disposição um equipe técnica treinada pela própria Honda e com alto nível de excelência para as revisões periódicas. As motos que ainda estão na garantia da fábrica pedem revisões a cada seis meses ou seis mil km, o que ocorrer primeiro, orienta a concessionária. Motos fora da garantia dependem do ano e da quilometragem. Na Blokton, para comodidade do cliente, as revisões podem ser agendadas.

No site da marca (www.blokton.com.br/PosVenda) é possível encontrar as lojas e telefones para agendamento.