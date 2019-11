Quando Everton Amaral Valência, de 20 anos, resolveu comprar uma moto, ele estava decidido. Iria fazer um financiamento de uma […]

Quando Everton Amaral Valência, de 20 anos, resolveu comprar uma moto, ele estava decidido. Iria fazer um financiamento de uma CG Titan 160 cilindradas. Ele nunca tinha considerado fazer um consórcio, uma modalidade de compra em grupo, que sorteia bens mensalmente entre os participantes. “Nunca imaginei, mas chegando à loja a vendedora me mostrou que se eu pagasse a parcela do consórcio, o valor ficava bem menor do que o financiamento”, explica.

Para garantir que teria a motocicleta rapidamente, o rapaz guardou o valor que daria de entrada no financiamento, para fazer lances em seu próprio grupo. Isto porque, além dos sorteios, quem participa de consórcios pode ofertar valores maiores do que o previsto na parcela mensal, muito semelhante ao funcionamento de um leilão. Quem oferece o maior valor de parcela ganha a carta de crédito e o direito a retirar o bem.

“Minha surpresa foi que eu nem precisei dar o lance com o valor que usaria para a entrada, fui sorteado logo no segundo mês”, comemora Everton. “Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu recomendo para todo mundo o consórcio, inclusive para meus amigos e meu irmão, que resolveram entrar no mesmo grupo que o meu depois que eu tirei a minha moto”.

O grupo de Everton é organizado pela Blokton, a maior rede distribuidora da marca Honda, no Paraná. Ao todo são cinco lojas somente em Curitiba e Região Metropolitana, além de outras 12 divididas entre Cascavel, Londrina, Paranavaí e Maringá. A rede atua no mercado há mais de 23 anos e é especializada em venda de motocicletas Honda 0km, seminovas, acessórios, boutique, serviços de oficina e venda de cotas de Consórcio Honda. A Blokton, conta ainda com consultores experientes para tirar todas as dúvidas dos clientes oferecendo todo o suporte necessário para adquirir sua cota de consórcio.

“Nós consideramos o consórcio um verdadeiro investimento. Isto porque depositando o valor mensal das parcelas, as pessoas assumem um compromisso de poupar e ter um crédito lá na frente”, conta o diretor de operações da Blokton, Rudney Doscher. “Não há juros e caso o valor da moto suba no período de vigência do grupo, o valor do crédito também é automaticamente ajustado”, explica.

Além de fugir dos temidos juros e da burocracia, outras vantagens do consórcio é a possibilidade de parcelar em até 80 vezes o valor da moto Honda e ter a entrega do bem garantida pela fábrica. “Temos grupos com parcelas a partir de R$ 120 e outros com até 26 contemplações de motos por mês. É o maior consórcio do Brasil”, conta Rudney. “Mas mais do que os valores, acredito que a maior vantagem do consórcio é justamente atender todo mundo. Não importa se existe alguma pendência cadastral. Não há burocracia para aprovar crédito”, arremata.

No canal do Youtube da marca, os interessados podem encontrar todas as informações sobre o Consórcio Nacional Honda e conhecer mais casos de clientes satisfeitos com a compra.