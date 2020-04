Para evitar novos casos do coronavírus, muitas pessoas estão optando por ficar em casa. Com isso, a demanda por serviços de delivery e entregas aumentou muito nas últimas semanas. É importante pensar na segurança dos entregadores nesse momento e no cuidado redobrado que eles deverão ter com suas motos.

Pensando nisso, a Honda Blokton desenvolveu um serviço especial para ajudar os motociclistas de Curitiba. As oficinas da rede permanecem abertas para dar suporte aos entregadores. A medida foi pensada para que os motociclistas possam trabalhar com mais segurança e tranquilidade.

Para que os atendimentos sejam feitos da maneira mais segura, várias precauções estão sendo feitas. A assistência será realizada com apenas uma pessoa por vez, seguindo recomendações de órgãos oficiais de saúde. Também serão tomados todos os cuidados em relação a higiene dos colaborares e ambientes.

Manutenção para entregas sem estresse

Na Honda Blokton, os entregadores têm à disposição uma equipe técnica treinada pela própria Honda e com alto nível de excelência para as revisões periódicas. Como o volume de entregas está crescendo, é fundamental a manutenção das motos sempre que possível (saiba mais na matéria).

A calibragem dos pneus deve ser realizada uma vez por semana e sua validade precisa estar em dia. Os freios também devem ser checados a cada quinze dias. No caso do óleo, a Honda recomenda que o nível seja verificado constantemente, para que a troca se necessária seja realizada de imediato.

Grande parte das estregas é realizada de noite. Por isso, é indicado dar uma atenção extra a parte elétrica. As luzes e setas devem estar funcionando adequadamente, assim como a bateria.

Além dos cuidados já divulgados, como lavar as mãos e o uso do álcool em gel, os motociclistas também precisam se lembrar de higienizar os equipamentos de proteção, como luvas e capacetes. Essas medidas são indispensáveis para proteção dos entregadores.

Lembrando que os profissionais da Blokton estão disponíveis para atender e tirar qualquer dúvida de manutenção.

Serviço de Qualidade

A Blokton é a maior rede distribuidora da marca Honda no Paraná. Ao todo são 17 lojas distribuídas pelo estado. Sendo cinco delas em Curitiba e região metropolitana. As outras unidades estão sediadas em cidades como Londrina, Cascavel, Paranavaí e Maringá. A rede atua no mercado há mais de 23 anos e é especializada em venda de motocicletas Honda 0km, seminovas, acessórios e serviços de oficina. A Blokton conta ainda com consultores experientes para tirar todas as dúvidas dos clientes oferecendo todo o suporte necessário.

Agende o seu serviço pelo atendimento virtual em: (41) 99852-6270 ou saiba mais no site da marca www.blokton.com.br