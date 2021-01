O principal parceiro de quem quer ter a moto sempre em dia é o manual do proprietário. Não há como negar. É ele quem dá as orientações que o motociclista deve seguir quanto às manutenções e revisões e, consequentemente, ter uma pilotagem segura. Afinal, ninguém quer ficar na estrada porque não olhou o óleo direito, não é?

Até mesmo quem perdeu o manual do proprietário ou comprou uma moto seminova e o antigo proprietário não entregou, há uma solução. Acesse o site da Honda e consulte os manuais on-line ou baixe arquivos PDF de todos os modelos.

Há itens que você deve verificar com regularidade, até para garantir a segurança no dia a dia ou na estrada. Parece muita coisa ficar olhando a moto sempre, mas são dicas simples. Confira:

Óleo

Essa é fácil. Olhe se a quantidade está ok pela varetinha ou visor (em alguns modelos). Se você verifica regularmente e a quantidade baixou muito expressivamente, é bom dar uma olhada se há vazamento. Consulte uma concessionária autorizada para isso. E saiba que o lubrificante deve ser trocado dentro da quilometragem especificada e, no máximo, a cada seis meses. Sempre que possível use o lubrificante recomendado pelo fabricante (Óleo Pro Honda 10W30).

Pneus

Nunca deixe os pneus com pressão incorreta. Com baixa pressão, eles deixam as rodas mais suscetíveis a amassados e quebras. Além de furos, claro. Verifique pneus e rodas no mínimo uma vez por semana. Ah! E não esqueça de olhar as laterais e procurar por rachaduras, cortes ou objetos estranhos, como pregos. Se encontrar, siga devagar até uma borracharia. Não retire pregos ou arames porque em pneus sem câmara se você os retirar a perda de pressão é ainda mais rápida.

Transmissão

A vida útil da corrente, coroa e o pinhão depende muito da atenção que recebe. Aplique frequentemente o óleo lubrificante adequado para correntes. Ele se fixa melhor e ainda vem com bico dosador que diminui o desperdício. Também mantenha a corrente na tensão certa, nem muito esticada, nem muito frouxa.

Direção

Se você ouvir ruídos na região do guidão da moto, pode ser que o sistema de direção precise de um ajuste – principalmente se você anda por ruas esburacadas ou estradas de terra. E é melhor não esperar para levar no serviço autorizado. Além do prejuízo aumentar, esse desgaste pode afetar a dirigibilidade e a segurança.

Suspensão

Com o tempo de uso e o andar por ruas menos pavimentadas, os sistemas de suspensão, hidráulicos e mecânicos precisam de manutenção e até substituição. A suspensão dianteira normalmente precisa da troca do óleo e verificação das molas e a traseira, a substituição do conjunto mola-amortecedor.

Lubrificação e ajuste

Esta é uma dica geral. Coloque no seu check-list a lubrificação periódica de sua moto. Isso também vale para regulagem – seja da altura dos manetes de freio, embreagem e pedal do freio.

Capacete

Esse item é essencial para sua segurança e não importa se você vai “só até a esquina”. Além de multa e pontos na carteira se não estiver usando, ele protege nada menos do que sua cabeça. Quando for comprar, experimente – ele não deve ficar folgado e nem justo demais. Na hora de experimentar, afivele a cinta jugular com ela totalmente encostada no maxilar. O tipo mais comum é o capacete integral – com a queixeira. Só não vale deixar a viseira aberta. É perigoso e contra a lei. No caso de impacto não pense duas vezes. Troque-o. E compre sempre os capacetes homologados pelo Inmetro, pois atendem às normas básicas de segurança.

Vale lembrar que as motos Honda têm três anos de garantia. Mas para isso é indispensável manter as revisões em dia, seguindo o plano de manutenção da Honda.

Na maioria dos modelos Honda, a primeira revisão é feita com 1.000 km ou 6 meses e a segunda revisão com 6.000 km ou 1 ano, vale o que vencer primeiro. A primeira e segunda revisões têm mão de obra gratuita, pagando apenas o óleo e o kit revisão. Já da terceira até a nona revisão você tem o óleo gratuito, desde que esteja seguindo o plano de manutenção de acordo com o especificado pela Honda. Na Honda Blokton são 17 lojas no Paraná à disposição, além de oficinas especializadas com uma equipe de mecânicos treinados pela Honda para a manutenção e serviços nas motocicletas. Confira no site www.blokton.com.br