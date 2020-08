Consumidor deve estar atento à documentação e se há débitos anteriores

A venda de motos seminovas tem registrado constante aumento no Brasil. Dados da Fenabrave (Organização que representa o setor de motos e automóveis) revelam que em dezembro foram vendidas 254.533 motos seminovas. Em novembro, esse número havia sido de 247.233. Um aumento de 2,95%. O acumulado do ano também confirma esse bom momento. Em 2019, a frota de motos seminovas comercializadas atingiu 2.985.752. No ano anterior foi de 2.903.456, um incremento de 2,83%. A Honda é líder de mercado. As três motos mais vendidas no Brasil são da marca.

Para garantir a boa procedência de uma seminova e evitar muita dor de cabeça na hora da compra vale prestar atenção em algumas questões. Cleverson Carvalho, do setor de Motos Seminovas da Honda Blokton, orienta estar atento primeiramente à documentação. “Verificar se não há débitos com o Detran, a Receita Federal, bloqueio judicial e se há passagem por leilão”, diz. No que se refere à moto propriamente dita, observe o estado geral dela e sobretudo se condiz com a quilometragem anunciada. “Olhe pneus, freios, motor e pintura”, completa.

Para não cair em golpes – que têm sido noticiados a todo momento –, evite passar dados pessoais por telefone. Carvalho explica que anúncios clonados em sites estão sendo muito comuns. Após a clonagem, o estelionatário liga pedindo o código para acessar o anúncio e vende o mesmo bem para várias pessoas ou simplesmente recebe o pagamento e não entrega o bem. “Tem que se atentar ainda para valores muito abaixo do que são praticados no mercado e vendedores particulares que se recusam a passar muitas informações dos veículos que estão vendendo”.

A Honda Blokton, que conta com mais de 23 anos de mercado e 17 lojas em todo o estado, tem mais de 200 motos seminovas à venda, o maior estoque do Paraná. As motos são revisadas pela equipe técnica (que é treinada pela fábrica da Honda com excelente avaliação de performance) e têm garantia de três meses.

Todas as motos podem ser vistas no site da concessionária, que disponibiliza todos os dados. Além disso, é possível obter informações via WhatsApp e mandar uma proposta pelo site.

Na loja física, a concessionária oferece serviço de aprovação de crédito centralizado, o que resulta em agilidade na aprovação de fichas de financiamento ou consórcio. Também há um parcelamento direto no cartão de crédito oferecido pela Blokton. Para finalizar, o cliente pode fazer a transferência da moto na loja mesmo, de forma rápida, com um despachante próprio.

No canal do Youtube da marca, os interessados podem encontrar mais informações sobre as motos seminovas e a compra segura.