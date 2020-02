Pacientes com restrição de açúcar possuem novas alternativas para alimentação saudável, mas diabéticos precisam tomar alguns cuidados

O açúcar e o carboidrato são fontes de energia importantes para o nosso organismo. Porém, o consumo exagerado e descontrolado de açúcares em geral pode causar insuficiência na produção de insulina, hormônio responsável por manter as taxas de glicose no nosso corpo em níveis adequados. Uma das consequências deste problema é o diabetes, doença caracterizada pelo excesso de glicose na corrente sanguínea.

Pessoas preocupadas em ter uma alimentação saudável estão investindo cada vez mais em opções com menor quantidade de açúcar, como, por exemplo, a Granola Levy, que não possui adição de açúcares em sua receita.

Para ficar agradável de ser consumida e potencializar o valor energético, a Granola Levy inclui em sua receita uvas passas que são levemente adocicadas, para que o sabor da granola seja mais gostoso ao paladar.

A granola pode ser consumida com leite, iogurte, saladas, açaí, entre outros pratos. O alimento é prático para o café da manhã ou da tarde, além dos lanches rápidos que costumamos fazer durante o dia.

A granola Levy da Bispo Alimentos também apresenta uma quantidade importante de aveia em sua composição, um cereal que faz bem para a saúde e que reduz o colesterol LDL, considerado como o “colesterol ruim”. Além disso, o alimento tem uma fibra solúvel de digestão prolongada, que aumenta a sensação de saciedade e tem potencial para reduzir o risco de doença cardíaca.

É importante destacar que a Granola Levy não é diet, pois o seu consumo por diabéticos deve ser controlado, com acompanhamento de nutricionista, nutrólogo ou médico responsável pelo tratamento da doença, já que a aveia e outros ingredientes têm uma quantidade elevada de carboidratos e as uvas passas são levemente doces.

A orientação é sempre tomar cuidado com produtos com rótulo zero adição de açúcar, pois eles não possuem açúcar adicionado na receita, mas podem conter ingredientes que elevam a taxa de glicose no sangue, sendo contraindicados para pacientes diabéticos.

Como a granola zero açúcar funciona no nosso organismo?

A granola é um alimento prático e saudável, formado por um mix de ingredientes que fazem bem para a saúde. A Granola Levy zero adição de açúcar tem os seguintes componentes:

Aveia em flocos;

Castanha do Pará;

Malte de cereais em pó;

Flocos de milho;

Uvas passas;

Flocos de arroz;

Lecitina de soja;

Óleo de milho.

A granola é um alimento bastante completo, com grande quantidade de carboidratos, como a aveia, os flocos de milho e flocos de arroz. A castanha do Pará é um alimento oleaginoso, rico em Ômega 9, selênio e vitamina E, protegendo contra o envelhecimento cerebral, uma das causas da demência precoce e do Alzheimer.

A lecitina de soja, presente na granola Levy, também ajuda a combater o colesterol ruim, auxilia no equilíbrio da produção hormonal em homens e mulheres e evita o acúmulo de gorduras no fígado, ou seja, a granola Levy, composta por todos estes ingredientes, é recomendada para pessoas que seguem uma dieta com redução de açúcar, atletas e todos aqueles que procuram ter uma alimentação saudável. Vale a pena experimentar!