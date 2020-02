Um estudo elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para o crescimento da obesidade infantil no Brasil. O desafio das autoridades responsáveis pela saúde pública e das famílias é orientar e estimular as crianças sobre a importância da alimentação saudável.

Para isso, segundo os especialistas, são necessárias duas medidas importantes:

Reduzir ou mesmo excluir alimentos ricos em gorduras saturadas, açúcares e outros ingredientes que fazem mal para a saúde e que causam o sobrepeso;

Em seguida, é necessário acostumar as crianças a incluírem alimentos saudáveis em suas rotinas, desde o café da manhã até o jantar.

Dificuldade maior está em manter a alimentação saudável fora de casa

Em casa, muitos pais não encontram grandes dificuldades em controlar a alimentação dos filhos. O almoço costuma ser preparado pelos pais ou responsáveis e pode ser mais balanceado, assim como as sobremesas calóricas, que são substituídas por frutas, e os refrigerantes, que dão espaço aos sucos naturais.

No entanto, muitos pais alegam que o problema é encontrar opções de alimentos naturais para criançasque sejam nutritivos e saborosos, para serem levados para o lanche durante o recreio escolar ou para o intervalo de outras atividades, como aula de inglês, alguma prática esportiva, entre outros afazeres de rotina.

Uma das empresas com maior credibilidade no segmento, a Bispo Alimentos, fábrica paranaense pioneira na produção de alimentos feitos com grãos integrais, tem trabalhado com uma linha especial de alimentos saudáveis para crianças, da marca própria Realce do Sabor.

Os biscoitos de aveia estão entre os preferidos dos pequenos para levar de lanche para a escola. Os cookies são saborosos, repletos de vitaminas e fibras. Basta consumir três unidades para ficar com o corpo nutrido e se sentir saciado.

Vale ressaltar que, mesmo sendo um alimento saudável, é ideal sempre obter orientação médica ou nutricional, especialmente no caso de crianças com obesidade ou aquelas que fazem tratamentos com restrição alimentar.

O biscoito preferido das crianças é o Biscoito de Aveia Sabor Chocolate, mas a Bispo Alimentos oferece mais de 10 sabores para as crianças escolherem e poderem variar o lanche. Os biscoitos possuem castanha-do-pará na formulação, um alimento rico em Ômega 9, um grão oleaginoso que estimula a atividade cerebral, melhorando a atenção na escola e em outras atividades.

A aveia, também presente na receita, reduz o colesterol LDL, considerado perigoso para a saúde, além de aumentar a sensação de saciedade e melhorar a atividade intestinal.

Bispo Alimentos lançará nova linha de alimentos saudáveis para as crianças em 2020

Pensando em aprimorar ainda mais a linha de alimentos saudáveis infantis, a Bispo Alimentos pretende lançar em 2020 uma série de produtos com foco na qualidade de vida infantil, proporcionando aos clientes alimentos ricos em vitaminas, fibras, minerais e com baixo teor de açúcares e gorduras.

As embalagens também devem ser reformuladas, próprias para o público infantil, já que gerar o interesse das crianças pelos alimentos naturais é um dos principais objetivos da nova linha da fabricante.

Para isso, a empresa está disponibilizando aos pais um canal de interação por WhatsApp ou e-mail, para receber sugestões de produtos que possam atender a demanda das famílias preocupadas com a qualidade dos alimentos que os filhos consomem. Faça contato e ajude a empresa a oferecer alimentos cada vez mais saudáveis e gostosos para as crianças do Brasil. O e-mail do departamento de atendimento ao consumidor da empresa é o sac@bispo.ind.br.