Com a chegada do verão, começa também a busca por um corpo mais esbelto. Conquistar a forma perfeita para curtir os dias quentes de praia e piscina com mais autoestima e confiança é o desejo de grande parte das pessoas. Mas é preciso entender que não existem milagres e que fórmulas rápidas de emagrecimento podem ser muito prejudiciais à saúde, causando o temido efeito sanfona, que é quando a perda e o ganho de peso acontecem de forma intensa e rápida.

O corpo de verão precisa ser trabalhado durante todo o ano e, para isso, os exercícios físicos e a reeducação alimentar são essenciais. Incluir alimentos saudáveis na dieta é um fator importante.

Além disso, é preciso mudar alguns hábitos para que um corpo bonito e saudável seja conquistado. Cozinhar em casa, fazer escolhas inteligentes, evitar alimentos processados e industrializados e investir nas frutas, verduras, legumes e alimentos integrais e ricos em fibras são iniciativas importantes e que fazem toda diferença na dieta.

A alimentação é a peça-chave para emagrecer, ter mais saúde e energia. Uma boa escolha é apostar em granolas, biscoitos integrais, castanhas e amendoins. São opções que previnem doenças cardiovasculares, reduzem o mau colesterol, auxiliam no processo de perda de peso, aumentam a sensação de saciedade e melhoram o funcionamento do intestino.

Além disso, os alimentos ricos em fibras, como é o caso da granola, também são fontes de vitaminas e antioxidantes que o corpo precisa para funcionar bem, especialmente para quem faz exercícios para atingir hipertrofia muscular.

Reeducação alimentar, com muito sabor e saúde

Uma dica para quem deseja adotar uma dieta rica em fibras alimentares é apostar no consumo diário da granola, uma deliciosa combinação de grãos, aveia, flocos de milho e flocos de arroz, além de castanha de caju, amendoim, castanha-do-pará, amêndoas, frutas secas e cristalizadas e açúcar mascavo.

Uma dica é incluir a granola no café da manhã. O produto fica muito saboroso quando servido com leite, iogurte e frutas. A recomendação é consumir o alimento seguindo as orientações estabelecidas por um nutricionista ou endocrinologista.

