Já é sabido por muitos que a alimentação correta é a base para o bom funcionamento do organismo. E esse bom funcionamento inclui a imunidade, o escudo do corpo para enfrentar bactérias e vírus. Com ela em alta, o corpo tem mais resistência e pode enfrentar melhor as doenças, como a atual COVID-19.

E você sabia que alguns alimentos podem ser aliados do nosso sistema de defesa? A nutricionista esportiva Juliana Luz explica que todas as fontes protéicas, como carnes, ovos, leguminosas, e cereais integrais com destaque para aveia nos ajudam. A aveia melhora o trânsito intestinal, “e tão importante quanto a ingestão é a absorção de nutrientes”, diz. Ela é uma excelente fonte de betaglucanas, um tipo de fibra com capacidade antimicrobiana e antioxidante, que auxilia na resposta imune por influenciar sobre a atividade dos neutrófilos (células que combatem a infecção).

Outros alimentos importantes são as frutas cítricas antioxidantes — que aumentam a produção de glóbulos brancos — como a acerola, laranja, limão e kiwi. O zinco é outro aliado porque tem ação direta nos linfócitos, as células de defesa. Algumas fontes são ostras, gema de ovo, amendoim, castanha de caju e semente de linhaça.

Gosta de côco? Ele é considerado um super alimento pois é rico em ácido láurico, mesmo elemento que há no leite materno, e apresenta propriedades antimicrobiana, antifúngica, antiviral e antibacteriana, além de ser rico em vitaminas e minerais. As oleaginosas, como a castanha do Pará, e a linhaça agem como anti-inflamatórios.

Sem estresse

Porém, a nutricionista alerta que não é possível falar hoje em nutrição e falar apenas em alimento. “É preciso ver o paciente como um todo. Tão importante quanto o que você come é o que você absorve e sua absorção tem relação direta com seu estado emocional”, diz. Quando o paciente está estressado, nervoso ou depressivo é comum ocorrer um fenômeno chamado de mecanismo de imunossupressão onde há uma “queda” no sistema imunológico, explica.

Por isso é necessário haver equilíbrio entre as atividades cotidianas como tarefas domésticas, trabalho e lazer. Exercícios físicos são essenciais porque além de contribuírem para a parte estética atuam na saúde melhorando não somente a respiração e circulação, mas também agem como coadjuvantes no papel de moduladores hormonais estimulando principalmente a produção de hormônios do bem-estar.

E atenção para as “modinhas” – suco verde, shot da imunidade, etc.. “Em algumas receitas realmente encontramos substâncias que auxiliam na imunidade, mas elas são um “plus”. Para que haja efetividade é necessário ter uma dieta adaptada a sua individualidade biológica aliada a uma constância no consumo”, conclui.

Granolas e biscoitos

