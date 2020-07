Os planos de assistência da Berti estão regidos pela lei 13.261 de 2016

Por mais dolorido que seja, planejar os custos com a morte pode ser uma opção prática para quem ficou. Isso porque a pessoa falecida geralmente deixa tudo mais especificado e sem os gastos inesperados que podem ocorrer neste momento, que já difícil por si só.

Uma das melhores opções é o plano funerário. Um serviço que pode ser contratado individualmente ou para a família, no qual é paga uma mensalidade relativamente baixa. Quando você ou algum familiar coberto pelo plano falecer, a família pode contar com uma série de serviços funerários, como urna mortuária, coroa de flores, traslado e preparação do corpo.

É muito importante adquirir o plano funerário de uma empresa confiável e, de preferência, que já tenha experiência no mercado. Assim, você terá certeza de que as suas vontades serão cumpridas e os familiares receberão assistência especializada para auxiliar com toda a burocracia que envolvem a situação.

A diferença entre Auxílio Funeral e Assistência Funeral

Algumas seguradoras e empresas costumam oferecer um serviço chamado de auxílio funeral. Vale ressaltar que o auxílio funeral e a assistência funeral são serviços bem diferentes. A Berti Plano Funerário tirou algumas dúvidas quanto a eles.

Auxílio Funeral

Nesse tipo de serviço, o segurado tem direito ao reembolso dos gastos relacionados com o funeral. Ele pode ser individual ou familiar – cobrindo o cônjuge ou companheiro (a) e os filhos com até 18 anos, ou até 24 anos caso seja estudante universitário.

Porém, nestes gastos não está incluída a assistência em relação aos trâmites envolvidos no velório, transporte e preparo do corpo. Todas as decisões ficam a cargo da família.

Somente é necessário ter as notas fiscais de todos os serviços e, então, solicitar o reembolso – desde que o valor final dos serviços esteja dentro do que foi acordado na apólice.

Assistência Funeral

A assistência funeral oferece um serviço completo no sentido de atender aos familiares e de tornar todos os trâmites mais simples. Nesse tipo de plano não há reembolso e as empresas são indicadas por quem presta a assistência. Tudo será feito pelo plano funerário, de acordo com as preferências acordadas ainda em vida pelo cliente.

A Berti Plano Funerário inclusive acompanha a família para a emissão de todos os documentos necessários, garantindo que tudo será feito de forma correta.

Credibilidade acima de tudo

Independente da escolha, é essencial estar atento ao contrato, informado sobre qual é o limite da indenização, as características dos serviços prestados, as empresas parceiras e todas as coberturas.

A história e credibilidade da empresa devem estar acima de tudo. Opte por quem está há mais tempo no mercado e busque a recomendação de outros clientes. A Berti já atendeu mais de 3.500 pessoas pelo plano e cerca de 40 mil pessoas pela funerária.

Os contratos da Berti Plano Funerário são regidos pela Lei 13.261/16, que regulamenta os planos de assistência funeral. O contrato é de 36 meses, mas sempre renovável a cada período.

Entre os diferenciais da Berti Plano Funerário estão a tradição em São José dos Pinhais – desde 1942 trabalha no ramo funerário e desde 1993, no segmento de planos funerários –, o tratamento humanizado e necessário no momento de perda e a personalização dos serviços que deseja contratar.

O plano padrão dispõe de uma série de coberturas, como urna mortuária, organização do velório, serviço de remoção e cortejo, procedimentos administrativos e coroa de flores naturais.

No plano familiar, você e toda a sua família estarão cobertos enquanto houver adesão ao plano. Podem ser incluídos pai e mãe, sogro e sogra,

cônjuge, filhos e, se desejar, outras pessoas que não são familiares. Todos os serviços do plano padrão custam apenas R$ 45 por mês (esse valor pode variar de acordo com o modelo de plano escolhido).

Ainda fazem parte do grupo, as empresas Funerária Berti, Ômega Serviços Funerários, Funerária Popular, Funerária São José de Tijucas do Sul e Berti Premium.