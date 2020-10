Em períodos de carga elevada de estresse, como o que estamos vivenciado agora, a dica é praticar exercícios. E uma alternativa que, inclusive, não permite aglomerações é o paintball, esporte que envolve adrenalina, estratégia e trabalho em equipe.

Curitiba tem o maior campo urbano de paintball, com 1.600 metros quadrados de área de jogo e mais de 40 obstáculos. É o Base-12 Paintball, que fica no Sítio Cercado e está funcionando normalmente.

Robson Stenpim, administrador do campo, conta que embora já lavasse e higienizasse os equipamentos e roupas antes da pandemia da COVID-19, esse aspecto foi reforçado. Além disso, é disponibilizado álcool em gel. As bolinhas usadas são biodegradáveis e não reutilizadas (mesmo as que não estouram). Para dar a instrução prévia aos participantes tem havido também maior distanciamento entre eles.

Dinâmico

Dois importantes diferenciais caracterizam a estrutura de jogo no Base-12. O campo maior e a variedade de obstáculos. Uma grande área de jogo, explica Stenpim, permite uma melhor estratégia para os jogadores. “Eles podem se deslocar para vários sentidos, tendo mais opções de avanço. O jogo fica bem mais dinâmico”, diz.

Quanto aos obstáculos, há placas de metal, tambores, tambores empilhados, carros, estruturas de madeira e até uma carcaça de fusca e de um gol quadrado. Essa variedade de obstáculos também ajuda na estratégia do jogo.

Foto: Batalha de stalingrado

Um pouco da história

O paintball foi criado nos Estados Unidos e inicialmente era usado por madeireiros e pecuaristas para marcar as árvores para o corte e para marcação dos gados. Só no início da década de 80 ele começou a ser considerado um esporte, também nos Estados Unidos, através de uma “guerra” entre amigos para resgatar uma bandeira em uma mata. o primeiro jogo de paintball reconhecido no Brasil foi na década de 90.

Para jogar no Base-12 o número mínimo de jogadores é de seis e no máximo, 20. O valor é de R$ 30 por pessoa com 100 bolas de tinta e uma hora de jogo. Os refis de ar são gratuitos e o participante tem direito à máscara de proteção (obrigatória), colete de proteção e vestimenta camuflada usada em cima da roupa.

Para o mês de outubro há uma promoção – para no mínimo 10 jogadores – de R$ 40 por pessoa com 200 bolinhas por jogador.

Mais informações no www.base12paintball.com.br