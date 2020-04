O aplicativo AZ DrugStore, uma das maiores e mais sólidas plataformas de venda de medicamentos, produtos de perfumaria e cosméticos do Brasil, lançou em Curitiba seu sistema de atendimento durante a pandemia de Coronavírus. O aplicativo conta com a parceria de diversas farmácias e drogarias de Curitiba e região.

Neste marketplace de farmácias, os clientes que preferem seguir as orientações das autoridades de saúde para ficarem em casa, podem fazer seus pedidos de medicações e itens de higiene pessoal pelo aplicativo, com o serviço de delivery de farmácias.

Dessa forma, as pessoas conseguem comprar no conforto e segurança de suas residências, sem a exposição a ambientes que podem propagar a Covid-19. O AZ DrugStore é um app totalmente voltado para o atendimento digital, sem contato físico, uma tendência do mercado global e que atende muito bem este momento delicado provocado pela pandemia de Coronavírus.

A solução é ideal para este momento de distanciamento social, no qual as pessoas são aconselhadas a ficarem em casa. Para usar o app e fazer pedidos em farmácias na sua região, basta realizar o download do AZ DrugStore na loja de aplicativos do seu smartphone. Em seguida, já é possível encomendar remédios, itens básicos de higiene e cosméticos com as melhores ofertas.

Além do melhor preço, os consumidores que fazem suas compras pelo aplicativo AZ DrugStore também contam com entrega rápida e gratuita.

Delivery para farmácias em Curitiba

As drogarias parceiras do AZ DrugStore também se beneficiam com o sistema de delivery. Essa é uma oportunidade de oferecer produtos para clientes já fidelizados e para novos clientes, por meio de um canal de vendas eficiente, dinâmico, com atendimento online e gratuito.

O AZ DrugStore faz investimentos elevados e constantes em tecnologia, manutenção de suporte e sustentação de sistemas para oferecer às farmácias e aos consumidores um aplicativo com marketplace estável, confiável e funcional.

Baixe agora mesmo na PlayStore, para smartphones Android; e na App Store, para iPhones.

Os clientes que ficarem com dúvidas ou quiserem conhecer melhor o sistema de atendimento do AZ Drugstore, que funciona como um “Uber das farmácias em Curitiba”, podem utilizar os canais de atendimento listados abaixo.

E-mail: sac@azdrugstore.com.br

Redes Sociais:

www.facebook.com/azdrugstore/

www.instagram.com/azdrugstore/ www.youtube.com/channel/UCHWay4g4OvJ5Fkazz_IyYag/