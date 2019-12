Depois de ficar dois anos consecutivos praticamente estagnado, o mercado de cosméticos no Brasil conquistou um ótimo crescimento em 2019, atingindo a marca de 10,6% de aumento nas vendas já no primeiro trimestre do ano, segundo levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias.

Essa alta está diretamente relacionada ao aumento do crédito no Brasil, à diversificação dos produtos oferecidos, à retomada da economia e, principalmente, a uma maior preocupação do público brasileiro com a beleza e o bem-estar.

Entre os produtos de destaque no mercado nacional estão hidratantes, perfumes, itens de higiene pessoal, produtos para cuidados com a pele e dermocosméticos em geral. O Brasil é, tradicionalmente, um dos melhores mercados mundiais para itens de beleza. O público feminino representa cerca de 70% do varejo farmacêutico neste segmento.

Com este cenário promissor na indústria da beleza, as farmácias vêm apostando na oferta de cada vez mais produtos e marcas de cosméticos, dedicando mais espaço para este tipo de item nas prateleiras dos pontos de venda. São várias opções qualificadas de shampoos, condicionadores, máscaras faciais, hidratantes específicos para mãos e pés, protetores solares, cremes antienvelhecimento, itens de perfumaria, maquiagens, entre outros.

Farmácias e drogarias investem no setor da beleza e do bem-estar

O investimento no mix de produtos de beleza e higiene nas farmácias e drogarias garante ao consumidor mais liberdade de escolha e excelente custo-benefício nas compras. O setor de não-medicamentos e de suplementos vem fazendo sucesso nos estabelecimentos comerciais e conquistando a preferência dos brasileiros.

Hoje, já é possível encontrar cosméticos nacionais e importados de alta qualidade e para todos os tipos de pele nas farmácias. A diversificação dos produtos é fantástica e os preços são bastante competitivos.

Tecnologia a favor das vendas

Uma novidade que também vem impulsionando o segmento é a venda dos produtos por aplicativo. As farmácias e drogarias estão mais próximas do cliente, graças à tecnologia.

Com a comodidade das compras remotas, a tendência é que o consumidor compre mais e que o segmento de beleza e cosméticos tenha um desempenho ainda melhor nos próximos meses.

Um bom exemplo de como a tecnologia vem fomentando o consumo nas farmácias está no aplicativo AZ Drugstore, lançado em Curitiba. O app oferece o delivery de cosméticos e de outros produtos de conveniência vendidos por farmácias, com total comodidade, segurança e rapidez.

O aplicativo é ideal para quem ama produtos de cuidados pessoais e costuma fazer esse tipo de compra em farmácias e drogarias. A plataforma é um marketplace completo, onde os clientes compram online e recebem os produtos rapidamente em casa, pagando preços competitivos e sem taxas administrativas e de entrega.

O AZ Drugstore pode ser baixado gratuitamente para smartphones Android e iOS. Conheça o app e comece a comprar cosméticos e itens de perfumaria e beleza sem sair de casa! O aplicativo já está disponível para usuários de Curitiba e Região Metropolitana.