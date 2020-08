Como os motoristas profissionais da sua empresa se comportam quando estão conduzindo um veículo executivo? Qual o plano de ação em caso de risco? Algum colaborador já foi pego dirigindo embriagado? Sua empresa registra excesso de multas?

Todos os problemas que podem acontecer no serviço de motorista executivosão abordados no curso de direção defensiva da Auto Escola Silva, empresa tradicional de Curitiba, no Paraná.

O treinamento tem o objetivo de fornecer conteúdo rico e prático de direção defensiva para todos os motoristas de uma empresa, de forma otimizada e mais acessível. Todas as informações são compartilhadas de maneira didática pelos instrutores.

O curso de Direção Defensiva pode ser organizado na própria empresa, para facilitar a logística e não atrapalhar a rotina do cliente da Auto Escola Silva. Se o cliente preferir, o treinamento é realizado nas instalações da autoescola e, agora com a pandemia, as aulas também pode ser feita de forma on-line. No início de maio, o Detran-PR autorizou os Centros de Formação de Condutores a realizarem aulas teóricas na modalidade de ensino remoto.

O objetivo deste curso é capacitar os colaboradores de maneira personalizada, com foco principalmente nos problemas que a empresa vem enfrentando, tais como excesso de multas, casos de acidentes ou motoristas conduzindo sob efeito de substâncias proibidas, como álcool e remédios.

Por isso, no curso de direção defensiva, o processo consiste em realizar uma reunião de planejamento para elaborar um material exclusivo e apropriado para cada contratante, para realmente solucionar os problemas enfrentados no cotidiano de cada empresa.

Curso de direção defensiva para motoristas profissionais

O curso de direção defensiva da Auto Escola Silva é realizado com material didático e instrutores preparados. Por isso, o conteúdo é fácil de entender e pode ser aplicado para os colaboradores em apenas 8 horas.

Se o contratante quiser, o curso de direção defensiva pode ser dividido em dois dias, para que não haja interrupção de um dia inteiro de trabalho para a realização do treinamento dos motoristas.

Curso de direção defensiva individual em Curitiba

A Auto Escola Silva Curitiba também oferece o treinamento de direção defensiva individual para pessoas que estão atualizando sua conduta na direção profissional ou estão disputando uma vaga de emprego, por exemplo.

Neste caso, basta procurar a autoescola para obter mais informações sobre o conteúdo, horários disponíveis e valores. Os cursos de direção defensiva são bem completos, trazem uma abordagem diferente e mais assertiva sobre as principais causas de acidentes e de multas, além de preparar os motoristas para uma conduta mais responsável, consciente e equilibrada ao volante.

Um problema comum relatado pelos clientes da Auto Escola Silva é o consumo de substâncias indevidas pelos motoristas, tais como medicações que afetam severamente a atenção, além do consumo de álcool e drogas antes de dirigir. Esses temas são abordados profundamente no conteúdo do curso, como forma de conscientizar os profissionais sob os riscos aos quais eles se submetem com esse tipo de comportamento.

Também são abordados no treinamento de direção defensiva os conceitos de direção defensiva e evasiva, como evitar colisões, distância segura de frenagem, comportamento seguro e comportamento de risco, como administrar conflitos no trânsito e previsibilidade de risco.

Após o treinamento, os colaboradores podem fazer um teste de conhecimentos de direção defensiva na Auto Escola Silva e também no DETRAN – Departamento de Trânsito do Paraná.

No DETRAN, o teste é online, composto por 30 questões que abordam penalidades, infrações, primeiros socorros, sinalização e conhecimentos de direção defensiva. Fale com a equipe de atendimento da Auto Escola Silva para obter mais informações! Os telefones são: (41) 3224-2428 e (41) 3329-9939.