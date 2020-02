Autoescola Silva tem complexo próprio de 6.000 m² em Curitiba para aulas de direção

Todas as pessoas que desejam conduzir um veículo precisam de treinamento prático para que consigam obter a habilitação junto ao Detran. Na formação de condutores, as aulas práticas são obrigatórias e devem ser conduzidas por instrutores experientes e capacitados, para que o aluno consiga chegar ao exame da CNH bem preparado.

As aulas nos simuladores são importantes para dar ao solicitante de uma nova carteira de motorista uma visão realista de como é o trânsito, mas são as aulas práticas que desenvolvem no aluno noções de espaço, habilidades para fazer a baliza, conhecimento sobre as regras e a dinâmica do trânsito real na cidade e o contato direto com o carro e seus mecanismos.

Para que o processo de preparação de um novo motorista seja feito com qualidade e responsabilidade, é fundamental contar com o apoio de uma autoescola com tradição, com equipe qualificada e toda a infraestrutura necessária para transmitir confiança e conhecimento teórico e prático para os novos condutores de veículos.

Em Curitiba, a Autoescola Silva é dona do maior centro de treinamento do Paraná, além de ser a mais tradicional da cidade e contar com mais 60 anos de experiência. O centro de treinamento tem um ambiente privativo, com 6.000 m² incluindo também uma pista de moto coberta para os candidatos a categoria. Este espaço é foi desenvolvido principalmente para simular situações reais como entrada e saída de garagem, rampa, baliza e manobras.. O centro está localizado na sede Barachei, na Avenida Nossa Senhora da Luz, 199. Faça uma visita e confira a infraestrutura!

Neste espaço da Autoescola Silva, os alunos recebem aulas diurnas e noturnas, de acordo com a carga horária definida pelas regras do Detran. Durante a formação, o futuro motorista conta com o apoio de instrutores comprometidos e realmente engajados com o processo de aprendizado e desenvolvimento das habilidades necessárias para dirigir.

Dentro do ambiente do centro de treinamento, o aluno se sente mais seguro e confiante para aprender a dirigir e, neste sentido, vale ressaltar que o fator psicológico é um ponto fundamental para o futuro motorista.

Serviços oferecidos pela Autoescola Silva em Curitiba

Além de ter uma história de mais de 60 anos de ensino de qualidade, a Autoescola oferece os seguintes serviços: