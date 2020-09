Quem está procurando por uma autoescola em Curitiba para obter a CNH de moto e carro, entre outras categorias, precisa fazer uma pesquisa antes de assinar o contrato para não se decepcionar.

Alguns fatores sobre a autoescola são muito importantes para que o aluno tenha uma boa experiência, seja bem atendido e aprenda a dirigir dentro do prazo programado.

Por isso, levantar informações sobre a empresa, avaliar o tempo que aautoescola está no mercado e a estrutura que oferece aos clientes é essencial para a satisfação do contratante e para a boa formação de condutores.

Pesquisa sobre autoescolas em Curitiba

É recomendado verificar junto ao DETRAN se a autoescola está regularizada, caso contrário você pode se prejudicar, pois só são aceitas as horas-aula práticas e teóricas de unidades que estão em dia com o Departamento de Trânsito do Paraná.

Para fazer a pesquisa é bem simples, basta acessar o site do DETRAN Paraná e utilizar os filtros na página de Consulta de CFCs/Instituições, de acordo com a cidade e o tipo de curso que você procura.

Saiba o tempo de mercado da autoescola

Tempo de mercado é igual à tradição de uma empresa, mostrando há quantos anos ela está atendendo aos clientes com dedicação. Isso também mostra se a empresa é sólida e referência no segmento em que atua.

A Auto Escola Silva,de Curitiba, por exemplo, tem mais de 60 anos de trajetória no mercado e já ensinou muitas gerações de curitibanos a dirigir, garantindo a eles a primeira habilitação ou a inclusão de categorias, como moto (A), carro (B), caminhão, ônibus e vans (D – C).

As autoescolas que possuem mais tempo de atuação têm instrutores mais experientes e preparados, já acostumados a ensinarem as pessoas a dirigir da maneira correta, com foco na segurança e na aprovação no teste prático e teórico do DETRAN.

Conheça a estrutura da autoescola

É muito importante que o cliente avalie a infraestrutura da autoescola antes de assinar o contrato. Entre os pontos que devem ser observados, estão: a quantidade de instrutores, a frota disponível para aulas práticas e a tecnologia para oferecer as aulas teóricas online.

A Auto Escola Silva se destaca no mercado porque utiliza uma plataforma que permite oferecer aulas teóricas 100% online, tornando o acesso mais fácil e prático para os alunos e garantindo maior comodidade para as pessoas que vão tirar a habilitação para carro e moto.

Na Auto Escola Silva, os alunos também vão encontrar horários mais flexíveis para marcar as aulas práticas e podem terminar o curso de formação de condutoresmais rapidamente.

Para as aulas práticas, a empresa conta com um complexo de treinamento exclusivo, onde os alunos vão vivenciar as situações que mais ocorrem no dia a dia do trânsito. A empresa tem ainda a maior frota de Curitiba para a realização das aulas práticas.

Além disso, os índices de aprovação dos alunos da Auto Escola Silva nos exames teórico e prático do Detran são excelentes, assim como a avaliação da empresa pelos clientes, que ficam satisfeitos com o atendimento personalizado e atencioso que recebem.

Para oferecer uma experiência ainda mais completa para os alunos, a autoescola também conta com cursos especiais, como o Supere o Medo de Dirigir, Treinamentos Práticos em Rodovias e Reciclagem, além dos cursos para Primeira Habilitação e Inclusão de Categoria na CNH. Veja mais no site da Auto Escola Silva.