Dirigir na estrada e dirigir na cidade é muito diferente. Todos os condutores formados na Auto Escola Silva, em Curitiba,recebem orientações específicas de seus instrutores para tomarem os devidos cuidados e adotarem a direção defensiva nos espaços onde estiverem trafegando, seja na estrada ou na área urbana.

Os alunos que tiram a primeira CNH podem até achar que dirigir em rodovias é mais fácil, porém o perigo aumenta, já que um pequeno erro em alta velocidade pode causar graves acidentes.

A percepção de velocidade dos outros veículos também muda muito nas rodovias. Na estrada, fica fácil confundir se o veículo que vem logo atrás está rápido demais ou devagar. O tempo de reação nessas condições é pequeno e a visão periférica também fica muito reduzida.

Em algumas rodovias, os condutores precisam ultrapassar para manter a velocidade média da viagem. Nestes casos, é recomendado conhecer muito bem a resposta de aceleração do veículo, pois ele não pode demorar a chegar à velocidade desejada.

Na formação da autoescola, todos os alunos recebem orientação para terem cautela para dirigir na cidade e nas estradas, respeitando as distinções de cada um destes ambientes e aplicando a condução defensiva e segura.

Os motoristas que dirigem na cidade enfrentam outros desafios, como a disputa por um espaço na rua, os carros que estão mais leves e vazios, a sinalização diferenciada, as faixas de pedestre, entre outros elementos típicos do trânsito urbano.

Como na cidade os desafios são bem menores e já estamos mais acostumados a eles, nosso objetivo aqui é apresentar os principais cuidados que você deve ter ao dirigir em rodovias. Confira!

Dirigir na estrada – como manter a direção segura

Esteja sempre concentrado na estrada e pare o veículo em um lugar seguro ao menor sinal de sono ou cansaço;

Dirija em rodovias apenas quando estiver bem-disposto;

Respeite sempre os limites de velocidade e as placas de sinalização;

Ande com os faróis acesos em todas as rodovias.

Se possível, deixe a janela um pouco aberta para entrar uma fresta de ar e impedir a formação de uma zona de estabilização quando um veículo passar por você em alta velocidade.

Mantenha uma distância de segurança do veículo que vai à frente, de pelo menos o espaço equivalente a dois carros. Em rodovias com faixas duplas, mantenha-se na faixa da direita e utilize a faixa da esquerda somente para ultrapassagens. Não se esqueça de usar a seta quando for trocar de faixa ou sair da rodovia.

Utilize o acostamento somente para paradas emergenciais, nunca para ultrapassar ou parar por motivos injustificados. Antes das curvas, reduza a velocidade para ter plena estabilidade do veículo, mas nunca faça isso durante a manobra e acredite nas placas que indicam curvas perigosas.

Nas estradas, se chover, o cuidado do motorista deve ser redobrado, já que a pista fica molhada e escorregadia, enquanto a visibilidade se torna reduzida. Caso não se sinta com confiança para seguir caminho na chuva, procure um lugar seguro para parar, como postos de serviços e áreas de descanso.

Além disso, na chuva, tome cuidado com poças d’água que escondem buracos e durante todo o percurso tente se manter calmo e atento, sempre com as mãos no volante.

Por fim, antes de pegar a estrada, faça uma revisão completa no carro, principalmente nos freios, luzes, pneus, óleo e água.

Recarregue o celular, leve o aparelho com você e tenha todos os números das autoridades, do seguro e da concessionária que administra a rodovia já anotados. Assim, no caso de qualquer problema mecânico, pane elétrica ou mesmo um pneu furado, você poderá telefonar para ser socorrido.