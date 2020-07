No início de maio, o Detran-PR autorizou os Centros de Formação de Condutores (CFC) a realizarem aulas teóricas na modalidade de ensino remoto enquanto durar a emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19. Isso deu um certo alívio a quem estava com o processo de obtenção da habilitação parado, pois o curso teórico e o teste validado no Detran são pré-requisitos para o aprendizado prático e a conquista da carteira.

Na ocasião, o Detran ressaltou sobre a importância das plataformas estarem homologadas e com alto nível de segurança. Entre os mecanismos que elas deviam oferecer estava a validação biométrica facial do instrutor e dos candidatos na abertura e no término da aula, além de monitorar a permanência de ambos na sala virtual durante todo o período.

Aulas teóricas prosseguem

Desde o início da pandemia, a Auto Escola Silva atendeu à todas as normas das autoridades de saúde. Assim, permaneceu fechada por quase dois meses e reabriu parcialmente em maio (somente com as aulas práticas e atendimento presencial), com reforço nas medidas de distanciamento, proteção e desinfecção dos ambientes e veículos.

As aulas teóricas ficaram suspensas presencialmente, aguardando a homologação pelo Detran de uma plataforma de ensino remoto. Como a demanda pelas aulas teóricas na escola era alta, foi organizada uma força tarefa que permitiu que fosse dado início ao curso teórico remoto já nas primeiras horas após a homologação do sistema pelo Detran.

Apesar do sistema ainda ser uma novidade, as turmas iniciais estão se adaptando de forma rápida. Também foram criadas turmas extras para agilizar o processo dos alunos que interromperam o curso teórico em março, por conta da primeira suspensão das atividades.

No início deste mês de junho, o Detran-PR voltou a suspender as aulas práticas e atendimento presencial nas auto-escolas, mas autorizou que os cursos teóricos online sejam continuados.

Mais informações podem ser obtidas nas três unidades da Auto Escola Silva em Curitiba: na sede Barão — WhatsApp (41) 99635-6646, Visconde – (41) 99541-9271 e Bacacheri – (41) 99657-7266.