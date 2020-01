O momento de tirar a primeira carteira de motorista é sempre marcado por muita ansiedade. Os jovens, em especial, ficam empolgados com a ideia de possuírem a permissão para dirigir e conquistarem mais autonomia e liberdade em seus deslocamentos.

Contudo, para que este processo seja realizado com responsabilidade e efetividade, é importante contar com uma instrução qualificada e com uma preparação adequada para dirigir com consciência, cordialidade e respeito às leis de trânsito.

Em Curitiba, no Paraná, quem precisa tirar a CNH pode contar com toda a infraestrutura e profissionalismo da Auto Escola Silva, uma empresa com mais de 60 anos de tradição. Com suporte especializado e atendimento de qualidade, conseguir a primeira CNH se torna muito mais fácil e rápido.

Entenda os diferenciais da Auto Escola Silva

Na Auto Escola Silva, o aluno conta com o suporte de instrutores que o deixam à vontade para aprender sem pressão, sem medo de errar, com muito apoio e compreensão até que ele entenda os mecanismos de condução do veículo, seja para CNH de carro ou de moto.

A autoescola em Curitiba e Região trabalha com o intuito de ensinar o aluno a dirigir carro e moto e, principalmente, de prepará-lo para as avaliações necessárias para ter a primeira CNH.

Além de possuir mais de 60 anos de atuação no mercado, essa autoescola em Curitibase destaca por vários atrativos, tais como:

Equipe qualificada para fazer todos os atendimentos

Instrutores pacientes e que realmente gostam de ensinar a dirigir

Autoescola com centro de treinamento que é referência no Brasil

Agenda flexível para o aluno tirar a CNH rapidamente

A Auto Escola Silva está sempre investindo em inovação para que os alunos obtenham a primeira CNH com mais agilidade, para que não percam tempo com burocracias e contratempos na obtenção da carteira de moto e carro, para habilitação nas categorias A e B ou mesmo para a inclusão de moto, no caso dos já habilitados para a direção de carros.

A autoescolafoi a primeira a inserir o simulador de direção em sua infraestrutura, que agora se tornou opcional para os alunos, mas que pode ajudar bastante aqueles que ainda estão inseguros para conduzir o veículo nas ruas.

Primeiro e maior centro de treinamento prático do país!

A Silva é uma autoescola em Curitiba que tem um espaço próprio para o aluno treinar e desenvolver suas habilidades de direção, preparando-se para dirigir no dia a dia. As aulas são realizadas com simulações de situações reais, assim como treinamentos específicos para a prova prática. Além disso, no espaço, também são realizados cursos de reciclagem para CNH.

Treinar bastante em um ambiente controlado deixa o aluno muito mais confiante para a prova prática. Em geral, um dos principais motivos de reprovação na obtenção da CNH é a ansiedade e o nervosismo. O descontrole emocional no momento de prova prática pode atrapalhar muito. Por isso, é preciso trabalhar a autoconfiança e o autocontrole dos alunos.

Na Auto Escola Silva, em Curitiba, todos os alunos fazem aulas em um ambiente apropriado, com a supervisão de profissionais experientes e longe das ruas movimentadas da cidade, que intimidam e só atrasam o processo de aprendizagem. No centro de treinamento próprio, as aulas práticas de direção são personalizadas. O treino ocorre sem estresse, favorecendo o desenvolvimento do aluno.O espaço é completo, com todos os desafios que o motorista terá na prova prática, como rampas, espaço para estacionar com baliza, entrada e saída da garagem, entre outras manobras. Depois de tanto treinamento em um ambiente confortável, você se sentirá 100% preparado para fazer o teste e conquistar a primeira Carteira Nacional de Habilitação. Conte com a Auto Escola Silva!