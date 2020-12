Startup Curitibana, Apporte auto, é uma plataforma digital que busca a melhor proposta para seu carro em apenas 45 minutos, uma ideia inovadora que tem por intuito otimizar seu tempo e auxiliar na venda do seu carro com agilidade e segurança.

Buscando oferecer uma maior comodidade aos clientes a startup inaugurou no mês de Novembro sua 3 Unidade em Curitiba, localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 3909, no bairro Parolin, uma loja ampla, com estacionamento coberto e localização privilegiada e de fácil acesso, para atender ainda melhor quem deseja vender seu automóvel.

A Apporte auto cuida de todo o processo burocrático que existe na hora de fazer a venda de um veículo, por meio da inteligência artificial o sistema busca o melhor valor para o veículo ofertado, tudo isso em apenas 45 minutos, o que torna a venda do veículo uma nova experiencia para o vendedor, diferente de uma venda comum. A empresa tem por objetivo oferecer além da venda rápida, segurança e comodidade para quem precisa vender seu automóvel, pois toda parte burocrática inclusive o pagamento do veículo é feito pela startup, o que garante o pagamento do veículo ao agora ex proprietário, trazendo assim uma maior agilidade e segurança para a negociação.

Esse procedimento começa com um cadastro simples no site da empresa, www.apporteauto.com.br, onde logo após um profissional entra em contato para agendar o melhor momento para se dirigir até uma de nossas lojas físicas, que ficam na Rua Itupava, 1541 Alto da XV, Rua João Bettega, 360 Portão e Av. Marechal Floriano Peixoto, 3909 Parolin. onde é feita a inspeção do veículo e o mesmo é disponibilizado para receber as ofertas e ser vendido em uma plataforma exclusiva da empresa, e o melhor, tudo isso em apenas 45 minutos, Com a abertura da nova loja a empresa pretende aumentar em 30% suas vendas, pois terá pontos de atendimento em regiões estratégicas da cidade, oferecendo assim uma maior comodidade aos curitibanos.

A Startup conta com mais de 2000 acessos diários em sua plataforma, o que possibilita a venda de forma rápida, e o intuito do negócio é buscar entre os compradores a MELHOR proposta para vender os veículos anunciados.

A expansão da rede é planejada para o próximo ano, com abertura de unidades em outros estados, possibilitando assim um número maior de negociações diárias, novos compradores na plataforma, e assim auxiliar quem precisa vender seu carro sem correr os riscos decorrentes de uma negociação em sites anúncios.

Os valores cobrados pela startup são R$:299,00 da perícia cautelar e 3% de comissão sobre o valor da venda.