Donos de escolas e líderes educacionais terão a oportunidade de aprender as estratégias das melhores escolas do Brasil e da Europa

No próximo dia 19 de outubro, Curitiba será palco do evento “Multiplicando Escolas de Referência”, idealizado e liderado por Ana Bernardino, especialista em gestão educacional e expansão de negócios.

O evento reunirá donos de escolas, diretores, coordenadores e líderes de instituições educacionais para compartilhar as melhores práticas e estratégias para transformar suas instituições em referências de excelência no ensino.

O grande diferencial do evento é o conteúdo exclusivo trazido por Ana Bernardino, que recentemente visitou as melhores escolas privadas e públicas da Europa, reconhecidas mundialmente por sua gestão inovadora e posicionamento de marca.

Além disso, Ana palestrou em Paris para empresários de 11 países sobre gestão e expansão de negócios, trazendo uma visão global e estratégias eficazes que podem ser aplicadas nas instituições brasileiras.

Ana também é responsável pela expansão da maior startup educacional do Brasil de impacto social, de 4 para 44 unidades educacionais em 3 meses. Por meio de uma metodologia exclusiva, recupera a base educacional aceleradamente e tem mais de 300 unidades no Brasil.

“Toquei também a gestão de um projeto de alta relevância de Educação Financeira nacional do instituto de uma das financeiras de maior relevância em gestão de investimentos, a qual é vista como uma das principais corretoras do país e visa promover a educação financeira no Brasil, principalmente entre grupos minorizados e pessoas em situação de vulnerabilidade social através do seu instituto”, declarou Ana Bernardino.

Temas que serão abordados no evento

“Multiplicando Escolas de Referência” abordará cinco pilares fundamentais para o sucesso de qualquer instituição educacional:

Educação inovadora: Conheça as práticas que colocam as melhores escolas do Brasil e da Europa à frente em termos de ensino e resultados.

Vendas e fechamento de matrículas: Aprenda técnicas comerciais eficazes para atrair novos alunos e melhorar as taxas de conversão de matrículas.

Encantamento de famílias: Estratégias para criar experiências inesquecíveis e estabelecer um relacionamento de confiança com as famílias.

Gestão ágil: Descubra como processos eficientes de gestão podem otimizar o funcionamento da sua escola, aumentando a produtividade e a organização.

Construção de autoridade e marca: Entenda como tornar sua escola uma referência no mercado educacional, consolidando uma imagem de qualidade e excelência.

Time de alta performance: Saiba como formar uma equipe forte e engajada, minimizando a rotatividade de profissionais e criando um ambiente de trabalho positivo e produtivo.

É uma oportunidade única para educadores e gestores que buscam transformar suas instituições em modelos de excelência. O encontro não apenas proporciona conhecimentos, mas também inspira a criação de ambientes educacionais mais eficazes e acolhedores. Dessa forma, os envolvidos estarão mais preparados para enfrentar os desafios do setor e, assim, contribuir para uma educação de qualidade que impacta positivamente os alunos.

Por que participar?

O evento é uma oportunidade única de adquirir conhecimento prático e inovador, diretamente de profissionais referências no setor.

Além das palestras e workshops, os participantes poderão trocar experiências e fazer networking com outros líderes educacionais, potencializando novas parcerias e colaborações no mercado.

Importante ressaltar que o networking cria oportunidades de colaboração e parcerias que podem impulsionar projetos e iniciativas. Em um mundo cada vez mais interconectado, cultivar essas relações é essencial para o sucesso e a inovação.

“O que queremos é trazer para os gestores educacionais brasileiros as mesmas estratégias que fazem escolas europeias serem tão admiradas. O foco será na aplicabilidade prática para transformar a realidade das instituições de ensino daqui”, explica Ana Bernardino, idealizadora e palestrante do evento.

Participar do “Multiplicando Escolas de Referência” é, portanto, um passo decisivo para quem deseja se atualizar e também implementar mudanças significativas em sua escola.

Ao investir no desenvolvimento profissional e no fortalecimento de sua rede de contatos, cada gestor terá a chance de se tornar um agente de transformação, contribuindo para a construção de um futuro educacional mais sólido e inspirador. Faça parte dessa revolução no ensino!

