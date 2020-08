Iniciar uma obra ou reforma, seja em sua casa ou negócio, é sempre uma decisão importante. No entanto, uma das dúvidas frequentes é como calcular material de construção para que não haja desperdícios e fure o orçamento. Para isso, é importante ter um bom planejamento de obra.

Há alguns fatores específicos que podem causar desperdícios em construções civis, sendo a variação do projeto, seleção dos materiais e métodos construtivos. Por isso, é preciso planejar e manter um cronograma organizado para toda a obra ou reforma.

Para não fugir do cronograma, é importante conhecer o material a ser utilizado, já que cada um possui suas especificidades. Antes de comprar os utensílios, é preciso saber qual o tipo de obra e quais materiais se adequam melhor a ela.

Tijolos

Um exemplo disso são os tijolos. É preciso, primeiramente, escolher qual o tipo de tijolo que será utilizado. Sabendo isso, descubra qual é a área da parede que quer construir. Portanto, meça a largura e altura da parede e multiplique os dois valores. Em caso de portas e janelas, desconte a área que elas vão ocupar. Se você quer saber a área total do cômodo, é só somar a área de cada uma das paredes.

Sabendo qual o tijolo escolhido, descubra quantos dele são necessários para completar um m². Por fim, com a área total e a quantidade de tijolo por m², multiplique para saber quantos serão necessários para completar a obra.

Pisos

Em geral, as peças para pisos são vendidas por m². Por isso, se for fazer revestimento, faça o cálculo da área do piso, multiplicando o comprimento pela largura do cômodo. Depois, divida pela área da peça do piso. Com isso, você saberá quantos m² de revestimento precisa comprar. É muito simples.

Revestimento de parede

Para outros materiais de revestimento, como o reboco (revestimento de parede feito com massa fina), o cálculo é o mesmo: é preciso saber a área. Então, multiplique a largura pela altura e chegue ao resultado em m². No entanto, como o reboco requer uma espessura, que é de 1,5 cm, multiplique a metragem da parede pela espessura. Isso irá resultar no volume necessário.

Pintura

Se for pintar o local, leve em consideração a qualidade da tinta, já que, quanto melhor ela for, menos demãos você precisará dar. Você precisa, novamente, saber a área total da parede em m². Por isso, multiplique a largura e altura.

Sabendo isso, considere quantas demãos você precisará fazer e escolha se irá comprar o galão de 3,6 litros ou 18 litros. Em geral, cada litro de tinta pinta 5m². Por exemplo, um galão de 3,6 litros consegue pintar 18 m². No caso de duas demãos, seria 9 m² de parede.

Auxílio profissional

Há, no entanto, uma dica simples que pode resolver muitos problemas. Como o momento digital está em ascensão, o que não falta são recursos para ajudar a calcular esses materiais. Essas ferramentas oferecem um cálculo de alta precisão. E, apesar de existir softwares complexos para profissionais da área, há sites e aplicativos com soluções para o público leigo e, ainda assim, com um bom nível de precisão.

Mas, se você ainda não está seguro com os cálculos e deseja ter bons resultados, procure ajuda profissional. Por ter conhecimento técnico, essa pessoa tem vivência e sabe das adversidades mais comuns nas obras. Ele pode, inclusive, estimar as possíveis perdas durante a construção, adicionando 10% de materiais nesse caso.

Além disso, comprar produtos de qualidade e confiança fazem com que haja menos desperdício na construção. A Almeida Materiais de Construção conta com mais de 20 mil itens de construção que vão da fundação até o acabamento da obra ou reforma. Ainda, a loja possui frota própria e entrega os materiais em toda Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense. São três lojas na Grande Curitiba, sendo uma no Bairro Alto e duas outras em Colombo, na Grande Curitiba. Para facilitar qualquer obra, as lojas oferecem a possibilidade de fazer orçamento e receber os pedidos sem sair de casa, apenas enviando uma mensagem para o WhatsApp da loja mais perto de você: loja do Bairro Alto: (41) 3367-1896 e loja Estrada da Ribeira (41) 9 9605-5559.