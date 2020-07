O setor da construção civil estava começando a se levantar quando teve início a pandemia da COVID-19. Depois de alguns anos com movimento fraco, em 2019 o segmento registrou crescimento de 1,6% em comparação ao ano de 2018, segundo levantamento do IBGE. Agora vive um momento de incerteza.

O que pode fazer com que o setor não pare de todo são os juros baixos, com a taxa Selic em 3% — o que favorece os financiamentos. Além disso, os clientes vêm sendo atendidos de uma forma nova: totalmente digital — e já estão se adaptando a isso.

No Almeida Materiais de Construção, que tem mais de 40 anos de mercado, o ano de 2020 começou bem movimentado, com boas perspectivas de crescimento do setor. Com o novo coronavírus, algumas obras que estavam em fase inicial, diminuíram o ritmo.

Porém, apesar da cautela, as pessoas continuam fazendo manutenções e pequenas reformas, conta o sócio administrador da empresa, Edilson Costa de Almeida. Tanto que nas três lojas da empresa – no Bairro Alto e em Colombo – os itens de acabamento e para realizar manutenções são os que estão sendo mais vendidos.

São ferramentas como jogos de chaves de fenda, furadeira, trena, alicate universal e martelo, passando por itens para pintura como tintas, bandejas, rolos antirrespingo até produtos para renovar a decoração da casa – capacho, nichos diversos, abajures, armários. São mais de 20 mil itens disponíveis.