Empresa criada em 1980 no Bairro Alto, hoje tem três lojas na Grande Curitiba

É comum que construir pode ser uma fonte de estresse. Mas, não precisa ser. Ter tudo sob controle parece ser a saída para fugir de problemas e rombos no orçamento.

A regra geral é de que, do gasto total, 60% serão usados com materiais e 40% com a mão de obra. Para ajudar a esboçar melhor um horizonte de gastos, existe o CUB/m², o custo unitário básico que é um indicador que inclui vários gastos com a construção. Cada estado tem o seu. Em janeiro último, por exemplo, o CUB de um projeto residencial no Paraná, padrão normal (tem também o baixo e o alto) foi de R$ 1.972,39 por metro quadrado.

Etapas

O Almeida Materiais de Construção, que possui três lojas na Grande Curitiba, elencou as principais etapas para realizar uma obra. O primeiro passo e talvez o mais importante é fazer um lista de custos estimados. Inclua todos os gastos – dos projetos até a limpeza de entulhos, passando pelos itens de iluminação e decoração. O ideal é adicionar mais 10% ao valor para gastos fora do planejado.

Contrate um profissional para fazer o projeto e cuidar da legislação. O valor pode ser menor do que 10% do custo total da obra e garantir menos aborrecimentos. Vale lembrar que se a reforma for em apartamento, é imprescindível ver as normas do condomínio e normalmente entregar um laudo da obra ao síndico.

Com a planilha e o projeto já é possível criar um cronograma. Elabore-o com base nos contratos com os fornecedores e considere finais de semana, feriados e imprevistos (o clima é o maior deles). Quer outra dica? Deixe esse cronograma visível a todos. É importante lembrar que sempre é bom pedir indicações dos profissionais com os quais você vai trabalhar. Não é obrigatório pagar o valor integral aos prestadores. Vincule o pagamento ao serviço ou etapa concluído. Outra dica é considerar o dia em que os materiais de construção serão entregues e não o dia da compra.

Quando for escolher os materiais tenha o mesmo cuidado. Opte por marcas conceituadas e compradas em lojas que oferecem troca e garantia. Os materiais usados fazem toda a diferença na hora do orçamento.

Caso haja imprevistos, principalmente quanto a prazos, use o contrato e as notas fiscais como “provas” do que foi acordado.

Empresa tradicional

O Almeida Materiais de Construção está no mercado desde 1980, quando foi aberta a primeira loja no Bairro Alto, em Curitiba. Hoje são três lojas, sendo as duas outras em Colombo, na Grande Curitiba. O portfólio da marca inclui itens da fundação até o acabamento.

Para facilitar qualquer obra, as lojas oferecem a possibilidade de fazer orçamento sem sair de casa apenas enviando uma mensagem para o WhatsApp (41) 9 9257-3379. Também é possível fazer pedidos de itens por este número (41) 9 9605-5559. A entrega é feita em toda Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.