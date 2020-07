Você está com tempo de sobra, mas com orçamento curto e tem que fazer alguns reparos em casa? Saiba que alguns pequenos consertos podem ser feitos de forma rápida e quase sem nenhum preparo.

O primeiro passo é ter um conjunto de ferramentas – há vários tipos prontos à venda — ou montá-lo aos poucos. Itens como chave de fenda, alicate, fita veda rosca (aquela branquinha), fita isolante (a de cor preta), chave philips, espátula e lixa são essenciais. Se o conserto for um pouco mais complexo, talvez seja necessário uma furadeira.

Não é de hoje que aquelas imperfeições na parede vêm incomodando?

1 – Buracos na parede:

Não precisa esperar mais, porque o processo de reparo é simples.

Você vai precisar de massa PVA (no caso de ambientes internos) e massa acrílica (para ambientes externos), espátula e lixa fina (150 é indicada). Primeiro delimite a área a ser tampada com fita crepe. Passe a lixa por todo o buraco, limpe e preencha o furo com a massa. Pode deixar um pouco de excesso porque depois você vai lixar novamente. Espere secar bem e passe a lixa novamente para deixar nivelado.

2 – Pia pingando:

Não tem som mais irritante do que um torneira pingando. E às vezes o conserto envolve apenas uma borrachinha. Você vai precisar de um vedante (a borrachinha ou courinho), chave de fenda, chave inglesa e fita veda rosca. Primeiro feche o registro geral do banheiro ou cozinha. Com a chave inglesa, desaperte a parte superior da torneira e termine de soltar com a mão. Usando a chave de fenda, abra o parafuso interno da peça. Solte a parte de cima com a chave inglesa. Remova a peça. Retire a borrachinha e encaixe a nova no pino. Rosqueie bem para que não fique solta. Coloque o parafuso na peça e aperte com a chave de fenda. Encaixe o pino de cima e aperte com o alicate. Reabra o registro e teste o funcionamento.

3 – Pia entupida:

Um dos problemas pode ser o sifão. Desenrosque-o (mas deixe um balde embaixo para reter a água e sujeiras que vão sair por ele), limpe-o com uma escova ou somente água e sabão. Rosqueie-o novamente. Pronto!

4 – Pendurar quadros:

Há duas maneiras: fazendo furos ou não.

Se a opção recair pelos furos, você vai precisar de uma furadeira, bucha e parafusos ou pregos. Recomenda-se que o quadro fique a pelo menos 1,60 m do chão.

De preferência faça uma marcação com lápis no local que deseja colocá-lo e avalie de longe – ainda mais se for mais de um. Posicione o prego onde fez a marcação, deixe-o levemente inclinado para cima e martele. No caso da bucha, fure no local marcado, insira a bucha e o parafuso.

Caso não queira furar, no mercado hoje existem várias opções como massa adesiva, fita dupla face de espuma e até velcro.

5 – Trocar uma tomada ou interruptor:

Aqui é exigido um pouco mais de cautela, principalmente por envolver a eletricidade.

Antes de tudo, desligue a chave geral no quadro de luz. Retire o espelho (aquela capinha) com a chave de fenda ou Philips, removendo os parafusos. Depois, os parafusos da tomada. Puxe delicadamente a tomada para frente. Para poder retirar os fios, você vai precisar soltar um pouco os parafusos.

Para colocar a nova tomada, afrouxe os parafusos da parte de trás. Encaixe os fios nos orifícios, sendo o fio direito com orifício direito, fio esquerdo com orifício esquerdo e fio terra (verde) ao centro (caso tenha aterramento em casa).

Parafuse para fixá-los e garantir que não se soltem. Fixe a tomada na parede parafusando as laterais. Fixe o espelho da tomada. Ligue a chave geral e veja se funcionou.

Caso os fios estejam enferrujados ou desencapados, o ideal é chamar um profissional.

