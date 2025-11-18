Assembleia Legislativa abre participação popular e recebe contribuições da população até 24 de novembro de 2025

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) quer ouvir a população e abriu uma consulta pública para que os paranaenses participem da escolha das prioridades do Estado no próximo ano. O prazo para participar vai até 24 de novembro.

Qualquer pessoa pode enviar sugestões pelo site www.assembleia.pr.leg.br/sugestao-orcamento. É possível indicar obras necessárias, melhorias em serviços públicos ou projetos que fazem falta em cada região.

A consulta faz parte do programa Orçamento de Todos, criado para aproximar o cidadão do processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). A iniciativa permite que moradores de todo o Paraná participem de forma simples e direta, ajudando a orientar o planejamento do governo para 2026.

Orçamento recorde e áreas prioritárias

A proposta enviada pelo governo à Alep prevê o maior orçamento da história do Estado: R$ 81,6 bilhões, um crescimento de 4% em relação ao ano anterior. Dentro desse valor, está previsto também um volume recorde de investimentos: R$ 7,1 bilhões, com foco em infraestrutura, incluindo estradas e obras consideradas estratégicas.

Mesmo com a redução da alíquota do IPVA, que caiu de 3,5% para 1,9% após aprovação da Assembleia, o Estado projeta aumento das receitas em 2026.

Na distribuição dos recursos, a Educação continua como a área com o maior orçamento. A Saúde também terá crescimento em comparação com 2025. Já os setores de Transporte e Urbanismo mostram a maior expansão percentual dentro da proposta. A segurança também foi contemplada como prioridade.

Participação que faz diferença

Todas as sugestões enviadas pelos cidadãos serão analisadas pela equipe técnica da Comissão de Orçamento da Assembleia. As ideias consideradas pertinentes podem ser incluídas na versão final da LOA, que será votada pelos deputados até o fim do ano.

A Assembleia Legislativa destaca que a participação popular torna o orçamento mais próximo da realidade das comunidades e ajuda o Estado a planejar melhor os recursos.

Participe até 24 de novembro

Envie sua sugestão em: www.assembleia.pr.leg.br/sugestao-orcamento

