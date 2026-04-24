Iniciativa do Legislativo Paranaense oferece capacitação, integra os 399 municípios e fortalece a atuação das casas legislativas

A Assembleia Legislativa do Paraná colocou em prática a Rede Estadual de Educação Legislativa (REEL), uma iniciativa que promete aproximar as câmaras municipais e melhorar o trabalho dos vereadores e servidores em todo o Estado. A proposta é simples e direta: unir os Legislativos dos 399 municípios para compartilhar conhecimento, trocar experiências e ampliar a capacitação.

O lançamento oficial aconteceu no Plenário da Casa e reuniu representantes de câmaras municipais, escolas do Legislativo e agentes públicos. O evento contou ainda com uma aula magna sobre Poder Constitucional conduzida pelo ex-presidente da República Michel Temer, que destacou a importância da integração entre os poderes e os municípios para o bom funcionamento das instituições.

O ex-presidente da República Michel Temer fala durante o lançamento da REEL, no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná.

Mais preparo para quem atua nas câmaras

Na prática, a REEL vai oferecer cursos, conteúdos e apoio técnico para parlamentares e servidores. O objetivo é melhorar a qualidade do trabalho legislativo, desde a elaboração de projetos de lei até a organização interna das câmaras.

A iniciativa também incentiva a criação e o fortalecimento de Escolas do Legislativo nos municípios. Onde essas estruturas ainda não existem, a participação será garantida por meio de agentes de educação legislativa, ampliando o alcance da rede em todo o Paraná.

Integração que gera economia e eficiência

Um dos principais ganhos da rede é evitar que cada câmara precise resolver tudo sozinha. Com a troca de experiências e o compartilhamento de boas práticas, os municípios podem economizar tempo e recursos, além de adotar soluções que já deram certo em outras cidades.

Esse modelo de atuação em rede já é adotado em outras partes do país e tem mostrado resultados positivos, como mais eficiência no funcionamento das casas legislativas e maior preparo técnico dos profissionais.

Mais transparência e proximidade com a população

Outro ponto importante é a aproximação com a sociedade. A REEL também prevê ações de educação cidadã, ajudando a população a entender melhor como funciona o Legislativo e qual é o papel dos vereadores.

Com isso, a expectativa é que o trabalho das câmaras municipais se torne mais transparente, organizado e alinhado às necessidades da população.

Um passo importante para o futuro

Ao estruturar a Rede Estadual de Educação Legislativa, a Assembleia do Paraná dá um passo importante para fortalecer o Legislativo em todo o Estado. A iniciativa cria uma base permanente de formação e cooperação, conectando municípios e contribuindo para decisões mais qualificadas e políticas públicas mais eficientes.

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