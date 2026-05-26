Assembleia amplia debate sobre inovação regional e Paraná transforma interior em polo de desenvolvimento

A Assembleia Legislativa do Paraná passou a ocupar papel estratégico nas discussões sobre inovação regional, cidades inteligentes e transformação digital, acompanhando um movimento que busca fortalecer municípios fora dos grandes centros por meio de tecnologia, qualificação profissional e modernização da gestão pública.

O avanço da economia digital e da transformação tecnológica ampliou a percepção entre governos, setor produtivo e instituições públicas de que o desenvolvimento econômico sustentável também depende da capacidade de integrar municípios menores à nova economia baseada em conectividade, inovação e conhecimento.

Nos últimos anos, o Paraná ampliou programas ligados à formação tecnológica, cidades inteligentes e digitalização de serviços públicos, criando um ambiente voltado à geração de novas oportunidades econômicas em diferentes regiões do Estado.

Dentro desse cenário, a Assembleia Legislativa vem ampliando debates sobre conectividade, inovação regional, modernização administrativa e fortalecimento dos municípios como parte das discussões ligadas ao desenvolvimento estadual.

Interiorização da inovação ganha força no Paraná

O avanço da tecnologia deixou de ser um movimento concentrado apenas nas capitais. Municípios do interior passaram a buscar espaço em áreas como desenvolvimento de software, educação tecnológica, automação, inovação pública e empreendedorismo digital.

Cidades como Pato Branco, no sudoeste do Estado, se tornaram exemplos desse movimento ao consolidarem parques tecnológicos, integração entre universidades e empresas e estímulo à formação de profissionais voltados à economia digital.

O crescimento desse ecossistema também impulsiona novos debates sobre infraestrutura tecnológica, conectividade e acesso à inovação em regiões historicamente menos inseridas nos grandes polos econômicos nacionais.

A expansão da internet 5G, por exemplo, passou a exigir atualização de políticas públicas municipais e preparação das cidades para um ambiente mais conectado e digitalizado. O tema já foi debatido pela Assembleia Legislativa em audiências voltadas à modernização dos municípios e à adaptação das cidades às novas tecnologias.

Tecnologia passa a ser vista como ferramenta de desenvolvimento regional

A inovação deixou de ser tratada apenas como pauta empresarial. Hoje, ela aparece associada à geração de empregos qualificados, fortalecimento de pequenos negócios, aumento de competitividade regional e melhoria da gestão pública.

No Paraná, iniciativas ligadas à inovação vêm sendo associadas diretamente ao desenvolvimento regional sustentável. A própria Lei Estadual de Inovação nasceu com o objetivo de criar mecanismos de incentivo à pesquisa, desenvolvimento científico e capacitação tecnológica no Estado.

Ao mesmo tempo, cresce a percepção de que cidades mais conectadas e preparadas tecnologicamente tendem a atrair investimentos, estimular novos negócios e ampliar oportunidades econômicas locais.

Essa lógica também impulsiona discussões sobre cidades inteligentes, conceito que vem ganhando espaço no Paraná como estratégia de modernização urbana, eficiência administrativa e integração digital dos serviços públicos.

Formação tecnológica e qualificação profissional entram no centro das discussões

A necessidade de mão de obra qualificada para a nova economia digital passou a influenciar políticas públicas voltadas à educação, empreendedorismo e capacitação profissional.

Em diferentes regiões do Paraná, programas ligados à inovação buscam aproximar universidades, instituições públicas, empresas e municípios para acelerar o desenvolvimento regional e criar novos ambientes de empreendedorismo tecnológico.

A Assembleia Legislativa também vem acompanhando esse movimento por meio de comissões, projetos e iniciativas ligadas à ciência, tecnologia, inovação e ensino superior. Entre os temas debatidos estão conectividade, modernização da gestão pública, transformação digital e incentivo ao ecossistema de inovação regional.

Desenvolvimento regional passa pela capacidade de inovar

O avanço da transformação digital ampliou a competitividade entre cidades e regiões. Municípios que conseguem atrair inovação, qualificar profissionais e integrar tecnologia à gestão pública passaram a ganhar vantagem no cenário econômico atual.

Por isso, o debate sobre inovação regional deixou de ser apenas tecnológico e passou a ocupar espaço estratégico dentro das políticas de desenvolvimento econômico do Paraná.

Mais do que ampliar infraestrutura digital, o novo desafio envolve criar condições para que cidades fora dos grandes centros também participem da economia baseada em conhecimento, conectividade e inovação.

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