Dinheiro devolvido pelo Legislativo vira obras, creches, hospitais, escolas e melhorias nos 399 municípios do Estado

A Assembleia Legislativa do Paraná encerrou 2025 com um resultado histórico na gestão do dinheiro público. Do orçamento anual de R$ 1,308 bilhão, o Poder Legislativo devolveu R$ 620 milhões ao Governo do Estado. O valor representa quase metade de tudo o que a Assembleia tinha para gastar no ano e será usado exclusivamente em investimentos que beneficiam a população dos 399 municípios paranaenses.

A devolução expressiva é fruto de uma política de controle rigoroso dos gastos, economia de recursos e modernização da administração interna da Assembleia. Mesmo ampliando ações de transparência, participação popular, presença no interior do Estado e funcionamento do Parlamento, a Casa conseguiu gastar menos e devolver mais.

Por lei, a Assembleia Legislativa só pode usar seu orçamento para o funcionamento do Poder Legislativo, como pagamento de servidores, manutenção de prédios e estrutura administrativa. A Casa não pode construir obras públicas nem executar políticas públicas. Por isso, quando há economia, os recursos são devolvidos ao Governo do Estado, com a garantia de que o dinheiro será aplicado em investimentos, e não em despesas do dia a dia.

Dinheiro economizado vira obras e serviços

Os recursos devolvidos em 2025 estão sendo aplicados em programas e ações que chegam a todas as regiões do Paraná, em áreas como infraestrutura urbana, educação, saúde, habitação e assistência social.

Um dos principais exemplos é o programa Asfalto Novo, Vida Nova, considerado o maior programa de pavimentação urbana do Brasil. Ao longo dos últimos três anos, R$ 300 milhões economizados pela Assembleia foram destinados à iniciativa. O programa leva pavimentação completa para ruas e bairros, melhora a mobilidade, reduz poeira e lama e aumenta a segurança e a qualidade de vida da população.

Projeto de creche do programa Infância Feliz, que contará com recursos devolvidos pela Assembleia Legislativa do Paraná para ampliar a educação infantil nos municípios.

Mais creches para as crianças e apoio às famílias

A educação infantil é uma das áreas que mais recebem investimentos com recursos devolvidos pela Assembleia Legislativa. Além do programa Infância Feliz, que prevê a construção de 300 creches em todas as regiões do Estado, o Legislativo anunciou um repasse adicional de R$ 200 milhões ao Governo do Paraná, ainda no primeiro semestre de 2025, exclusivo para a construção de novas creches.

O investimento amplia o acesso à educação infantil, ajuda no desenvolvimento das crianças e oferece mais apoio às famílias, especialmente às mulheres que precisam trabalhar e cuidar dos filhos. Os recursos serão usados principalmente em municípios que enfrentam maior falta de vagas.

Somados, os investimentos provenientes da economia da Assembleia formam um dos maiores programas de expansão de creches já realizados no Paraná, com reflexos diretos na educação, na inclusão social e na economia dos municípios.

Saúde pública fortalecida com recursos devolvidos

A devolução de recursos pela Assembleia Legislativa também tem impacto direto na saúde pública, especialmente no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre os principais investimentos estão:

R$ 20 milhões para a construção do HCzinho , o novo Instituto Pediátrico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. O hospital será exclusivo para atendimento infantil pelo SUS, com leitos, UTI e estrutura para cirurgias especializadas.

, o novo Instituto Pediátrico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. O hospital será exclusivo para atendimento infantil pelo SUS, com leitos, UTI e estrutura para cirurgias especializadas. R$ 20 milhões para a construção de uma nova unidade do Hospital Pequeno Príncipe , também em Curitiba. Os recursos ajudam a ampliar a capacidade de atendimento de uma das maiores referências em saúde infantil do país.

, também em Curitiba. Os recursos ajudam a ampliar a capacidade de atendimento de uma das maiores referências em saúde infantil do país. R$ 20 milhões para a ampliação do Hospital do Câncer de Londrina, que atende pacientes oncológicos pelo SUS em toda a região Norte do Estado. O investimento faz parte de um projeto maior, com recursos estaduais e federais, para ampliar e modernizar a estrutura.

Além desses aportes, hospitais filantrópicos de várias regiões do Paraná também recebem recursos devolvidos pela Assembleia, fortalecendo a rede de atendimento à população.

Inglês nas escolas municipais

Outra área beneficiada pela economia do Legislativo é a educação básica. A Assembleia Legislativa destinou R$ 70 milhões para a implantação de aulas de inglês nas escolas municipais, por meio do programa Inglês Paraná Kids, com início previsto para 2026.

O programa prevê duas aulas semanais de inglês para os alunos. Os municípios ficam responsáveis pelos professores, enquanto o Governo do Estado fornece o material didático e a capacitação. A iniciativa prepara os estudantes para o ensino médio e amplia as oportunidades educacionais e profissionais no futuro.

Moradia, assistência social e apoio em emergências

Parte dos recursos devolvidos também será usada em programas de habitação popular, ampliando o acesso à moradia digna para famílias de baixa renda em diversas regiões do Paraná.

A Assembleia Legislativa ainda destinou recursos para situações de emergência, como o apoio a municípios atingidos por eventos climáticos extremos. Nesses casos, os recursos garantem repasses diretos às famílias, apoio psicossocial e ações de reconstrução.

Outras destinações incluem investimentos no Fundo Estadual da Mulher, fortalecendo políticas de proteção, prevenção à violência e promoção da igualdade.

Economia com transparência e participação

A economia de recursos veio acompanhada de avanços importantes em transparência. Em 2025, a Assembleia Legislativa do Paraná atingiu 100% de conformidade no Programa Nacional de Transparência Pública, conquistando novamente o Selo Diamante, com nota máxima.

A modernização do Portal da Transparência, a ampliação da acessibilidade, a oferta de dados abertos e o fortalecimento do controle social consolidaram o Legislativo paranaense como referência nacional.

Ao mesmo tempo, ações como a Assembleia Itinerante e a Assembleia nos Bairros ampliaram a presença do Parlamento em todo o Estado, aproximando deputados e cidadãos e fortalecendo o diálogo com a população.

Economia que vira benefício para todos

A devolução de R$ 620 milhões em 2025, somada aos repasses para creches, saúde, educação, infraestrutura e habitação, mostra um modelo de gestão pública baseado em responsabilidade, eficiência e compromisso com a população.

Ao gastar menos e investir melhor, a Assembleia Legislativa do Paraná transforma economia em obras, serviços e oportunidades que chegam a todos os paranaenses, reforçando o respeito ao dinheiro público e o papel institucional do Legislativo.

