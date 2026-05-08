Decisões do Legislativo paranaense permitiram que uma das obras mais aguardadas da história do Paraná se tornasse realidade

Durante muitos anos, atravessar a Baía de Guaratuba significou enfrentar filas, espera e dificuldades no ferry boat, principalmente em feriados e na temporada de verão. A construção de uma ponte ligando Guaratuba e Matinhos era vista como uma solução histórica para melhorar a vida de moradores, turistas e trabalhadores do Litoral paranaense.

Mas o projeto demorou décadas para sair do papel.

A mudança começou em 2020, quando a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou alterações na legislação estadual que permitiram ao Governo do Estado adotar um novo modelo para viabilizar a obra. A decisão abriu caminho para que a construção fosse feita com recursos públicos, sem cobrança de pedágio da população.

A medida acabou sendo um dos passos mais importantes para transformar em realidade uma das obras mais aguardadas da história recente do Paraná.

O que impedia a obra de avançar

A ideia da Ponte de Guaratuba não era nova. A própria Constituição do Paraná já previa a construção da ligação entre Guaratuba e Matinhos desde 1989.

O problema é que o texto constitucional também determinava que a obra deveria ser feita por meio de concessão à iniciativa privada, com cobrança obrigatória de pedágio durante pelo menos 15 anos.

Início das obras: após décadas de espera, o projeto da Ponte de Guaratuba deslanchou com mudanças na Lei aprovadas pelo Legislativo.

Na prática, esse modelo acabou dificultando o avanço do projeto ao longo do tempo.

Sem um formato considerado viável, diferentes tentativas de execução não conseguiram avançar.

A mudança na lei que abriu caminho para a ponte

O cenário começou a mudar quando deputados estaduais aprovaram a alteração do artigo 36 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Paraná.

A mudança retirou a obrigatoriedade da concessão pedagiada e deu liberdade para que o Estado definisse um novo formato de execução da obra.

Com isso, o Governo do Paraná passou a poder assumir diretamente a construção da ponte utilizando recursos públicos próprios e sem cobrança de tarifa dos usuários.

Na sequência, a Assembleia Legislativa também aprovou a Lei 20.267/2020, adaptando a legislação estadual ao novo modelo adotado pelo Estado.

Com novo modelo de execução aprovado no Paraná, a obra avançou e começou a mudar a paisagem do Litoral paranaense.

As mudanças aprovadas pelos parlamentares acabaram destravando o projeto e permitindo o avanço de uma obra aguardada há mais de 40 anos pela população do Litoral e de todo o Paraná.

Debates e acompanhamento do projeto

Ao longo dos anos, a Ponte de Guaratuba foi tema frequente de debates, audiências públicas e discussões no Legislativo estadual.

Deputados de diferentes regiões defenderam a importância da obra para melhorar a mobilidade, fortalecer o turismo, atrair investimentos e impulsionar a economia do Litoral paranaense.

Durante a execução do projeto, a Assembleia Legislativa também acompanhou o andamento da obra por meio de debates em plenário, visitas técnicas e manifestações institucionais de apoio.

A travessia por ferry boat, apesar de tradicional, era apontada há muitos anos como um dos principais obstáculos para o crescimento da região.

Com a nova ponte, a expectativa é de mais facilidade no deslocamento, redução no tempo de viagem e avanço no desenvolvimento econômico do Litoral.

Participação na viabilização da obra

Além das mudanças na legislação, a Assembleia Legislativa também teve participação indireta importante na viabilização financeira da obra.

Isso aconteceu por meio da aprovação de instrumentos orçamentários e medidas necessárias para permitir que o Estado realizasse os investimentos com recursos próprios.

A Ponte de Guaratuba marca o início de uma nova etapa de integração, mobilidade e desenvolvimento no Litoral paranaense.

Ao longo do processo, o Legislativo estadual ajudou a construir as condições legais, administrativas e institucionais que permitiram tirar a Ponte de Guaratuba do papel.

Agora, com a obra concluída, o Paraná inicia uma nova fase de integração entre os municípios do Litoral e encerra uma espera que atravessou gerações.

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