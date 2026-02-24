Além de aproximar entidades e empresas, programa lança site para cadastro e consulta de organizações com utilidade pública

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) aprovou a criação do Programa HUB do Bem, uma iniciativa que quer ajudar projetos sociais a encontrar apoio de empresas. A ideia é fortalecer ações importantes em áreas como saúde, educação, cultura, assistência social e meio ambiente, deixando tudo mais transparente e fácil de acessar.

A medida foi oficializada pela Resolução 17/2025. Segundo a proposta, o HUB do Bem nasce para enfrentar uma dificuldade comum das organizações sociais: conseguir recursos para manter e ampliar seus projetos.

Com o novo programa, as entidades poderão cadastrar suas iniciativas em uma plataforma digital administrada pela Assembleia. Esse espaço vai funcionar como uma vitrine, onde empresas interessadas em ajudar poderão conhecer os projetos. O Legislativo faz a ponte entre os dois lados, mas não participa do repasse nem da aplicação do dinheiro.

O HUB do Bem também prevê regras para dar oportunidade a pequenas organizações, garantir igualdade entre as entidades e incentivar projetos que promovam inclusão social e desenvolvimento das comunidades. Para participar, as instituições precisam firmar termo com a Assembleia e ter Título de Utilidade Pública Estadual.

A expectativa é dar mais visibilidade às ações sociais e criar uma rede de cooperação entre sociedade civil, empresas e o Parlamento, ampliando o alcance dos projetos no Paraná.

O assunto será debatido em um seminário promovido pela Escola do Legislativo, em parceria com o Conselho de Ações Solidárias, nos dias 25 e 26 de fevereiro. O encontro vai reunir especialistas e representantes do terceiro setor para discutir parcerias, captação de recursos e transparência.

Novo site para cadastro e consulta de entidades

Outra novidade é o lançamento do site https://utilidadepublica.assembleia.pr.leg.br, que entra no ar nesta terça-feira (25), durante o evento do HUB do Bem. O portal será usado por entidades que querem pedir a declaração de utilidade pública estadual.

No site, será possível fazer o cadastro e também o recadastro — obrigatório a cada cinco anos para manter o reconhecimento. A ideia é facilitar o processo e organizar melhor as informações das instituições de todo o Paraná.

O portal também vai aumentar a transparência. Qualquer pessoa poderá consultar a lista de entidades com utilidade pública no Estado, conhecendo os projetos e acompanhando as instituições reconhecidas oficialmente.

Valorização do trabalhador manual

Na mesma sessão, avançou em primeiro turno o Projeto de Lei 451/2024, que cria a Política Estadual de Valorização do Trabalhador Manual. A proposta quer reconhecer profissionais que trabalham com técnicas manuais, ajudando a gerar renda e preservar tradições culturais do Paraná.

O projeto prevê campanhas de divulgação, incentivo à qualificação, integração com programas de desenvolvimento econômico e apoio à venda de produtos locais. Também cria a Carteira Estadual do Trabalhador Manual, que poderá ser emitida pelo Poder Executivo como documento de identificação da categoria.

A iniciativa busca valorizar trabalhadores que têm papel importante na economia e na cultura paranaense, mantendo vivas tradições regionais e fortalecendo as comunidades.

