Assembleia Legislativa instala nesta quinta (17) o Parlamento Universitário. Estudantes vão participar de uma semana de atividades como se fossem deputados de verdade

A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) começa nesta quinta-feira (17/07) mais uma edição do Parlamento Universitário. O projeto vai colocar 54 estudantes universitários para viver, na prática, o dia a dia de um deputado estadual. Eles vão trabalhar de forma simulada, mas com tarefas reais do mundo político: elaborar propostas de leis, participar de comissões, discutir temas importantes e até votar os projetos.

O programa, que vai até o dia 25 de julho, acontece durante o recesso parlamentar e é organizado pela Escola do Legislativo da Alep. Este ano, o Parlamento Universitário contou com inscrições de 1.260 estudantes de 28 instituições de ensino superior. Destas, 25 indicaram alunos para representar suas universidades como parlamentares.

Quem participa?

Entre os 54 participantes, são 33 homens e 21 mulheres. Também foram selecionados 47 suplentes, sendo 27 homens e 20 mulheres. Os universitários vêm de várias cidades do Paraná, como Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Pato Branco, Irati e Cornélio Procópio.

Todos eles terão que estar presencialmente em Curitiba durante toda a semana de atividades, sem faltar nenhum dia.

Atividades como no Legislativo real

Os estudantes vão passar por um ato simbólico de posse, formar uma Mesa Diretora, com eleição de presidente, organizar comissões temáticas — como a famosa Comissão de Constituição e Justiça — e apresentar seus próprios projetos de lei. Depois, vão debater, discutir e votar essas propostas em plenário, assim como fazem os deputados estaduais. Também vão eleger simbolicamente um governador.

A grande novidade é que os projetos apresentados pelos jovens podem ser apadrinhados por deputados de verdade e até virar leis no Paraná, caso passem por todos os trâmites oficiais.

Mais do que um curso, uma experiência para a vida

O Parlamento Universitário não é só um treinamento. É uma chance real para os jovens entenderem como funcionam os bastidores da política, desenvolverem espírito crítico, aprenderem sobre cidadania e se envolverem com os problemas da sociedade.

Durante a semana, os estudantes também vão conhecer melhor como funciona a Assembleia Legislativa, ganhar experiência em debates e ampliar sua rede de contatos com colegas e autoridades do estado.

Projeto premiado no Brasil

O trabalho feito pela Alep com os jovens já foi reconhecido nacionalmente. Em 2024, o Parlamento Universitário recebeu o Prêmio Cultural da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL) como a melhor iniciativa educacional voltada à comunidade no país. A votação foi unânime.

Escola do Legislativo: quem organiza tudo?

Quem coordena o Parlamento Universitário é a Escola do Legislativo da Alep, que desde 2003 trabalha com formação e capacitação de servidores públicos e da sociedade.

Nos cinco primeiros meses de 2025, a Escola promoveu 22 eventos, com mais de 4.300 pessoas capacitadas em mais de 80 horas de formação. Também realizou atividades em 79 cidades diferentes, por meio da Escola Itinerante, com foco especial no interior do estado.

A Escola ainda firmou parcerias com 13 instituições para ampliar o alcance de suas ações.

Confira as instituições que participam do Parlamento Universitário 2025:

FAE – Centro Universitário

UEM – Universidade Estadual de Maringá

UTP – Universidade Tuiuti do Paraná

UEL – Universidade Estadual de Londrina

UNIMATER – Centro Universitário Mater Dei

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná

FESP – Fundação de Estudos Sociais do Paraná

UNIBRASIL – Centro Universitário Autônomo do Brasil

UNICURITIBA – Centro Universitário Curitiba

UNINTER – Centro Universitário Internacional

UNIOPET – Centro Universitário Opet

UP – Universidade Positivo

UNISANTACRUZ

ESTÁCIO – Universidade Estácio de Sá

INSPIRAR – Faculdade Inspirar

FAPAD – Faculdade Pan-Americana de Administração e Direito

Faculdade São Vicente

IFPR – Instituto Federal do Paraná

PUCPR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná

UNIFATEC – Centro Universitário de Tecnologia de Curitiba

UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná

UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa

UFPR – Universidade Federal do Paraná

UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná

UNIENSINO – Instituto de Ensino Superior Anchieta

Serviço

Parlamento Universitário 2025

Local: Assembleia Legislativa do Paraná – Curitiba

Data: de 17 a 25 de julho de 2025

Informações: escoladolegislativo@assembleia.pr.leg.br

Telefone: (41) 3350-4092