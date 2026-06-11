Recursos economizados pelo Legislativo ajudam a ampliar o acesso de crianças e jovens à tecnologia, inovação e novas oportunidades de aprendizagem

O dinheiro economizado pela Assembleia Legislativa do Paraná e destinado ao Governo do Estado está ajudando a levar novas oportunidades para estudantes da rede pública. Entre os investimentos estão os programas Inglês Paraná Kids e Robótica Paraná Kids, que ampliam o acesso ao ensino de inglês, tecnologia e inovação nas escolas municipais.

Em outubro de 2025, durante o lançamento dos programas, o Legislativo paranaense anunciou o repasse de R$ 70 milhões provenientes da economia realizada pelos 54 deputados estaduais. Os recursos ajudaram a viabilizar a compra de materiais didáticos, kits pedagógicos, capacitação de professores e suporte técnico para os municípios participantes.

Menos de um ano depois, os resultados já aparecem em diversas cidades do Paraná.

Segundo os dados mais recentes da Secretaria de Estado da Educação (Seed), o Inglês Paraná Kids já está presente em 248 redes municipais de ensino. O programa atende 1.675 escolas públicas e já distribuiu mais de 315 mil livros didáticos para estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O investimento soma R$ 29,9 milhões.

Já o Robótica Paraná Kids chegou a 368 municípios. O programa recebeu investimentos superiores a R$ 22,9 milhões e já entregou mais de 61 mil materiais didáticos para as escolas. As aulas são voltadas aos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e trabalham conteúdos ligados à tecnologia, programação, lógica e resolução de problemas.

As duas iniciativas fazem parte do programa Educa Juntos, criado para fortalecer a parceria entre Estado e municípios na área da educação.

Preparação para o futuro

Quando os programas foram lançados, o Governo do Estado destacou que o objetivo é preparar as novas gerações para um mercado de trabalho cada vez mais tecnológico e conectado.

A proposta é que as crianças tenham contato com o inglês desde cedo e desenvolvam habilidades ligadas à tecnologia e à cultura digital por meio da robótica educacional.

Nas escolas, o inglês passou a fazer parte da rotina de milhares de estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Já as atividades de robótica apresentam conceitos de programação, inteligência artificial e raciocínio lógico de forma prática e divertida.

Além dos materiais didáticos, os programas oferecem capacitação contínua aos professores e acompanhamento pedagógico para as redes municipais.

Benefícios já chegam aos municípios

Os resultados já podem ser vistos nas cidades que aderiram às iniciativas.

Em Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba, o Robótica Paraná Kids está presente em nove escolas municipais e atende 908 estudantes dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. Cerca de 30 profissionais participam das atividades entre professores e coordenadores.

De acordo com a prefeitura, a iniciativa tem ajudado no desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade, da resolução de problemas e do protagonismo dos estudantes. Também tem despertado maior interesse dos alunos pelas áreas de ciência e tecnologia.

O município também desenvolve um projeto piloto do Inglês Paraná Kids em uma escola municipal. A iniciativa atende aproximadamente 200 estudantes dos 4º e 5º anos e conta com dois professores de Língua Inglesa e uma coordenadora pedagógica.

Somados, os dois programas já beneficiam mais de 1.100 alunos da rede municipal de Itaperuçu.

Alunos mais interessados

Em Quatro Barras, também na Região Metropolitana de Curitiba, as aulas acontecem presencialmente desde o início do ano letivo.

O Inglês Paraná Kids atende alunos do 1º ao 5º ano com uma aula semanal de 45 minutos. Já a robótica é oferecida aos estudantes do 4º e 5º anos, com duas aulas semanais de duas horas cada.

Estudante da rede municipal de Quatro Barras utiliza kit de robótica educacional, ferramenta que auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e das competências tecnológicas.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os estudantes receberam muito bem as novidades.

A pasta destaca que a robótica ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico, da criatividade e da capacidade de resolver problemas. Também contribui para aproximar diferentes áreas do conhecimento e tornar as aulas mais dinâmicas.

Já o aprendizado de uma segunda língua desde os primeiros anos escolares amplia as oportunidades futuras dos estudantes e ajuda a prepará-los para um mundo cada vez mais globalizado.

Tecnologia também faz parte da educação integral

Em Santa Tereza do Oeste, no Oeste do Paraná, a experiência segue o mesmo objetivo de ampliar as oportunidades para os alunos.

O município não aderiu ao Inglês Paraná Kids porque o ensino da Língua Inglesa já faz parte da grade curricular da rede municipal.

Mesmo assim, a prefeitura investe em atividades ligadas à tecnologia e à formação integral dos estudantes.

Estudantes de Santa Tereza do Oeste participam de atividades de robótica educacional, que estimulam o raciocínio lógico, a criatividade e o aprendizado por meio da tecnologia.

Na Escola Municipal Hélio Balarotti, que atende cerca de 130 alunos em tempo integral, a robótica faz parte das atividades oferecidas no contraturno escolar, ao lado de oficinas de informática, teatro, literatura, musicalização, jiu-jitsu e jogos recreativos.

Segundo a administração municipal, a robótica tem ajudado a desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade, o trabalho em equipe e o interesse dos estudantes pelas áreas de ciência e tecnologia, além de aumentar o engajamento nas atividades escolares.

Recursos que chegam à sala de aula

Os exemplos de municípios de diferentes regiões mostram como os recursos destinados pela Assembleia Legislativa do Paraná estão ajudando a ampliar as oportunidades para estudantes da rede pública.

Seja por meio do ensino de inglês, das aulas de robótica ou do fortalecimento de projetos já existentes, os investimentos estão chegando às escolas e contribuindo para ampliar o acesso ao conhecimento, à tecnologia e à inovação desde os primeiros anos de estudo.

Ao apoiar a implantação dos programas Inglês Paraná Kids e Robótica Paraná Kids, a Assembleia ajudou a viabilizar uma iniciativa presente hoje em centenas de municípios paranaenses. Os resultados aparecem no dia a dia das escolas, no interesse dos estudantes, na qualificação dos professores e nas novas oportunidades oferecidas às futuras gerações.

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