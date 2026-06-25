Assembleia Itinerante, Assembleia nos Bairros, audiências públicas, canais digitais e ações de transparência transformam a relação entre o Legislativo paranaense e a sociedade

Durante muito tempo, a imagem da Assembleia Legislativa do Paraná esteve associada quase exclusivamente ao prédio histórico localizado no Centro Cívico, em Curitiba. Era ali que aconteciam as sessões plenárias, a votação das leis e os principais debates sobre os rumos do Estado.

Essa realidade, no entanto, mudou significativamente nos últimos anos.

Sem abrir mão de suas funções constitucionais de legislar, fiscalizar os atos do Poder Executivo e representar a população, a Assembleia passou a investir em uma política permanente de aproximação com os paranaenses. Em vez de permanecer restrita à capital, o Legislativo ampliou sua presença em todas as regiões do estado, criou novos canais de diálogo com a sociedade, fortaleceu mecanismos de participação popular e modernizou a forma como o cidadão acompanha e participa das atividades legislativas.

Essa transformação pode ser percebida na consolidação da Assembleia Itinerante, na criação da Assembleia nos Bairros, na ampliação das audiências públicas, no fortalecimento da Ouvidoria, na modernização dos canais digitais e no aprimoramento das ferramentas de transparência. Mais do que iniciativas isoladas, essas ações representam uma nova forma de atuação institucional, baseada na proximidade, na escuta e na participação cidadã.

O Legislativo vai ao encontro da população

Uma das maiores expressões dessa mudança é a Assembleia Itinerante.

Criado para aproximar o Poder Legislativo das diferentes regiões do Paraná, o programa leva sessões especiais, reuniões institucionais e espaços de diálogo para municípios que recebem importantes eventos estaduais e regionais.

Levada a diferentes regiões do Estado, a Assembleia Itinerante consolidou uma nova forma de atuação do Parlamento paranaense, aproximando o Legislativo da população, dos municípios e das lideranças locais.

A proposta é simples: reduzir a distância entre a população e seus representantes.

Em vez de concentrar todas as atividades na sede da Assembleia, em Curitiba, o Parlamento passa a ouvir diretamente as demandas apresentadas por moradores, prefeitos, vereadores, empresários, produtores rurais, lideranças comunitárias, universidades, cooperativas e entidades representativas.

As reivindicações recebidas durante as edições da Assembleia Itinerante passam a subsidiar projetos de lei, indicações parlamentares, debates nas comissões e ações de fiscalização.

O alcance da iniciativa demonstra sua consolidação. Desde sua criação, o programa realizou dezenas de edições em diferentes regiões do Estado e já recebeu milhares de sugestões e demandas encaminhadas diretamente pela população, transformando a escuta ativa em um dos pilares da atuação legislativa.

Mais do que descentralizar sessões, a Assembleia Itinerante fortalece a presença institucional do Parlamento em todas as regiões do Paraná e amplia o diálogo com as diferentes realidades econômicas, sociais e culturais do Estado.

A proximidade também chegou aos bairros de Curitiba

O conceito de aproximação ganhou um novo formato com a criação da Assembleia nos Bairros.

Voltado à capital paranaense, o programa leva a estrutura da Assembleia para diferentes regionais de Curitiba, reunindo prestação de serviços, orientação ao cidadão, atendimento gratuito e espaços para apresentação de demandas diretamente aos parlamentares e aos órgãos parceiros.

Atendimentos gratuitos, como os serviços voltados aos pets, fazem parte das ações oferecidas pela Assembleia nos Bairros em Curitiba.

Os resultados das primeiras edições demonstram a receptividade da iniciativa. Mais de 16 mil atendimentos já foram realizados, além do anúncio de investimentos superiores a R$ 26 milhões destinados às regiões contempladas.

A proposta amplia o acesso da população ao Legislativo e cria oportunidades para que necessidades locais sejam apresentadas sem que o cidadão precise se deslocar até a sede da Assembleia.

Participação popular fortalece o processo legislativo

O fortalecimento da participação popular não acontece apenas por meio das ações presenciais. As audiências públicas também passaram a desempenhar um papel cada vez mais relevante na construção das políticas públicas estaduais.

Temas relacionados à saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, desenvolvimento regional, meio ambiente, agricultura, inovação e direitos sociais são debatidos em encontros que reúnem representantes do poder público, especialistas, universidades, entidades de classe, organizações da sociedade civil e cidadãos interessados em contribuir com as discussões.

Esse modelo amplia a diversidade de opiniões consideradas durante a elaboração das leis e fortalece o diálogo entre o Parlamento e os diferentes segmentos da sociedade.

Ao lado das audiências, a Assembleia Legislativa também mantém canais permanentes de comunicação por meio da Ouvidoria, do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC) e de formulários eletrônicos disponíveis em seu portal institucional, permitindo que sugestões e manifestações sejam encaminhadas continuamente pela população.

Um diálogo permanente com os municípios

Outra característica marcante dessa nova atuação é a aproximação institucional com os municípios. As ações promovidas pela Assembleia reúnem regularmente prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, associações comerciais, cooperativas, sindicatos, universidades, lideranças comunitárias e organizações da sociedade civil.

Esse contato permanente permite conhecer de forma mais precisa as prioridades de cada região, identificar demandas locais e construir soluções de maneira conjunta, fortalecendo o papel do Parlamento como representante dos interesses dos 399 municípios paranaenses.

Legislativo mais acessível também no ambiente digital

A aproximação com a população também passou pela transformação digital.

Nos últimos anos, a Assembleia Legislativa modernizou seus canais de comunicação e ampliou as ferramentas que permitem ao cidadão acompanhar o trabalho parlamentar em tempo real.

Hoje é possível consultar projetos de lei, acompanhar sua tramitação, acessar pautas de votação, assistir às sessões plenárias e às reuniões das comissões, utilizar sistemas de pesquisa legislativa, acompanhar notícias institucionais e acessar diversos serviços diretamente pela internet.

O Portal da Transparência também foi ampliado e modernizado, disponibilizando informações sobre receitas, despesas, contratos, licitações, execução orçamentária, remuneração de servidores e diversos outros dados públicos de forma organizada, acessível e em permanente atualização.

Esses avanços contribuem para tornar a atividade legislativa cada vez mais aberta e próxima da sociedade.

Transparência reconhecida nacionalmente

A evolução da Assembleia Legislativa também passou a ser reconhecida por instituições independentes.

Em 2025, a Casa alcançou 100% de conformidade na avaliação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), e reconquistou o Selo Diamante, a mais alta certificação concedida pelo programa.

A Assembleia Legislativa do Paraná conquistou o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública, reconhecimento pelos avanços em transparência e acesso à informação

O resultado coroou um processo contínuo de aperfeiçoamento institucional. Em apenas dois anos, a Assembleia evoluiu de 59,1% para 100% de conformidade na avaliação nacional, refletindo investimentos em transparência ativa, acesso à informação, governança, modernização tecnológica e fortalecimento dos mecanismos de controle social.

Outro reconhecimento veio em 2026, quando a Assembleia Legislativa tornou-se a primeira Assembleia Legislativa do Brasil a receber o Selo Bronze de Boas Práticas no Combate à Violência contra as Mulheres, certificação concedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em parceria com o Instituto Nós Por Elas.

Os reconhecimentos consolidam um movimento que vai além da modernização administrativa. Eles refletem uma instituição que buscou tornar suas atividades mais transparentes, acessíveis e próximas dos cidadãos.

Uma Assembleia presente em todo o Paraná

Ao levar suas atividades para diferentes regiões do Estado, abrir novos espaços de diálogo, fortalecer a participação popular, ampliar os canais digitais e investir continuamente em transparência, o Legislativo paranaense passou a estar mais presente na vida dos cidadãos.

Mais do que aproximar fisicamente o Legislativo da população, essas iniciativas reforçam um princípio essencial da democracia: quanto maior a participação da sociedade, mais representativas, legítimas e conectadas com a realidade tendem a ser as decisões públicas.

É essa transformação que faz com que a Assembleia Legislativa do Paraná seja hoje uma instituição cada vez mais próxima dos paranaenses – não apenas por estar presente em diferentes cidades e bairros, mas por ampliar as oportunidades para que a sociedade acompanhe, participe e contribua com a construção das políticas públicas que impactam o presente e o futuro do estado.

Siga a Assembleia Legislativa do Paraná nas redes sociais: Facebook | YouTube | X | Instagram

