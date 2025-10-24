Serviços gratuitos, lazer e cidadania chegam ao Bairro Novo nesta quarta-feira. Atendimentos em saúde, emissão de documentos e vagas de emprego esperam por você. Uma oportunidade para conversar com deputados e autoridades sobre as demandas da comunidade. Traga a família e participe de um dia de integração e convivência no ginásio do bairro.

A Assembleia Legislativa do Paraná vai até você! Nesta quarta-feira (29), a Regional Bairro Novo, no Sítio Cercado, recebe a maior feira de serviços gratuitos da Alep em parceria com a Prefeitura de Curitiba. É a Assembleia Legislativa nos Bairros das 13h às 17h, o Ginásio de Esportes do bairro se transforma em um grande ponto de cidadania, com atendimentos de saúde, emissão de documentos, vagas de emprego, cuidados com pets e muito mais. Uma sessão especial da Assembleia, marcada para as 15h30, reunirá deputados e a comunidade em um diálogo direto sobre as demandas locais.

Levar serviços essenciais até a população

O “Assembleia nos Bairros” tem como principal objetivo aproximar o poder público da população, levando serviços essenciais e oportunidades de participação cidadã diretamente às comunidades. O Bairro Novo, região tradicional e de grande diversidade social do Sítio Cercado, concentra muitos moradores que ainda enfrentam dificuldades de acesso a serviços públicos. Com atendimentos gratuitos e espaço para diálogo com autoridades, a iniciativa fortalece a cidadania e promove melhorias concretas na vida da população local.

Um projeto que aproxima o Legislativo da comunidade

O programa “Assembleia nos Bairros” permite que deputados estaduais conversem diretamente com os cidadãos, reforçando o compromisso da Alep em ouvir as demandas da população e estimular a participação social. Em edições anteriores, o projeto percorreu regiões como Boqueirão, Portão, Santa Felicidade e Pinheirinho, reunindo milhares de pessoas e facilitando o acesso a direitos e programas públicos.

Assembleia nos Bairros: serviços e atividades para toda a família

Nesta edição, os moradores poderão aproveitar uma série de atendimentos gratuitos oferecidos por órgãos estaduais, municipais e parceiros:

Emissão e renovação de cartão-transporte

Atendimentos na área da saúde

Orientações com a Defensoria Pública

Cuidados com pets

Emissão de título de eleitor

Cadastro para vagas de emprego

Brinquedos e espaço de recreação para crianças

Manicure gratuita

Além dos serviços, o evento contará com atividades culturais e espaço de convivência, promovendo lazer e integração para toda a família.

Sessão especial e escuta da comunidade

Um dos momentos mais aguardados do evento é a sessão especial da Assembleia Legislativa, às 15h30, no próprio ginásio. Durante a solenidade, deputados, representantes da Prefeitura de Curitiba e lideranças comunitárias dialogarão sobre as principais demandas da região, abrindo espaço para sugestões e reivindicações que podem se transformar em projetos de lei ou políticas públicas.

Cidadania, lazer e participação

O “Assembleia nos Bairros” se consolidou como um projeto que aproxima o Legislativo da sociedade, incentivando a participação popular e fortalecendo o vínculo entre a população e o poder público. Com o lema “Venha e traga a família!”, a ação combina serviços gratuitos, lazer e informação de forma prática, acolhedora e acessível.

Participe da Assembleia nos Bairros – Regional Bairro Novo

Data: 29 de outubro de 2025 (quarta-feira)

Horário: 13h às 17h

Sessão especial: 15h30

Local: Ginásio de Esportes do Bairro Novo – Rua Ourizona, 1681, Sítio Cercado – Curitiba

Realização: Assembleia Legislativa do Paraná

Apoio: Prefeitura de Curitiba

