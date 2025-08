Projeto da Assembleia Legislativa do Paraná reforça presença no interior com atendimentos gratuitos, debates e escuta da população

A Assembleia Legislativa do Paraná começa o mês de agosto com duas novas paradas do projeto Assembleia Itinerante. A primeira será em Castro, nesta quarta-feira (06/08), durante a feira Agroleite, um dos principais eventos do agro no estado. Depois, os deputados seguem para Goioerê, na sexta (08/08), dentro da programação da ExpoGoio, que movimenta o comércio e a economia da região Noroeste.

O objetivo é levar o Legislativo para perto da população, principalmente de quem vive longe da capital. Com isso, moradores, produtores rurais, prefeitos, vereadores e lideranças locais podem conversar com os deputados e apresentar pedidos, sugestões e necessidades da região. Muitas dessas demandas viram projetos de lei, emendas no orçamento ou obras públicas.

Atendimento gratuito para a população

Em Castro, a Assembleia montará um estande com vários serviços gratuitos. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) vai atender quem precisa fazer ou transferir o título de eleitor, atualizar dados ou regularizar multas (R$ 3,51 por turno não votado).

A Defensoria Pública do Paraná também estará presente, oferecendo atendimento jurídico gratuito para quem tem renda de até três salários mínimos ou não pode pagar advogado. A equipe atende casos como pensão, guarda, divórcio, inventário, violência doméstica, direito penal, entre outros.

Já em Goioerê, o atendimento será feito somente pela Defensoria Pública, com os mesmos critérios.

Seminários e rodas de conversa

Em Castro, a Escola do Legislativo vai promover duas atividades formativas:

Segunda (05/08), das 9h às 12h – Seminário sobre captação de recursos e prestação de contas para organizações sociais e fundos municipais. Participam órgãos públicos e cooperativas, com orientações para entidades da sociedade civil.

para organizações sociais e fundos municipais. Participam órgãos públicos e cooperativas, com orientações para entidades da sociedade civil. Terça (06/08), das 9h às 12h – Roda de conversa sobre crédito no agro, discutindo como o poder público e os bancos ajudam no crescimento do agronegócio.

As inscrições estão abertas no site da Escola do Legislativo:

Assembleia Itinerante estará na Agroleite, em Castro, e na ExpoGoio, em Goierê.

Agenda

Castro (5 e 6/8) – Agroleite

05/8, das 9h às 12h: Seminário para OSCs e fundos municipais

Seminário para OSCs e fundos municipais 06/8, das 9h às 12h: Roda de conversa sobre crédito no agro

Roda de conversa sobre crédito no agro 06/8, às 16h30: Sessão Especial da Assembleia

Goioerê (8/8) – ExpoGoio

08/8, às 18h: Sessão Especial da Assembleia

Assembleia mais próxima das pessoas

Entre janeiro e junho de 2025, a Assembleia Itinerante passou por nove cidades: Arapongas, Cascavel, Umuarama, Paranavaí, Telêmaco Borba, Londrina, Maringá, Campo Mourão e Jacarezinho. Nessas visitas, foram 750 pedidos feitos por moradores, prefeituras, entidades sociais e empresas.

Desde a criação do projeto, em 2023, já foram recebidas mais de 5,7 mil solicitações. O programa é uma das principais ações para aproximar o Legislativo da população, e mais oito edições estão previstas para o segundo semestre de 2025.

Entre os pedidos mais comuns estão melhorias em infraestrutura, saúde, educação, segurança, tecnologia e transporte. Também houve solicitações feitas por universidades como UEM e UEL, sindicatos e associações.

Todos os pedidos foram organizados e encaminhados pelos deputados. Muitos já viraram obras, leis ou emendas no orçamento do estado.

Além de ouvir o povo, as sessões também prestam homenagens a lideranças locais, como professores, religiosos, agricultores, empresários e representantes de entidades sociais.