Reconhecimento do Governo do Estado destaca eficiência no uso do orçamento e impacto direto nos serviços à população

A Assembleia Legislativa do Paraná foi reconhecida, no dia 22 de abril, com prêmio de excelência na execução orçamentária, concedido pela Secretaria da Fazenda do Paraná. A cerimônia aconteceu no Plenário da Casa e destacou o bom desempenho do Legislativo na gestão dos recursos públicos.

A premiação faz parte do programa Selo Paraná, que reconhece órgãos e entidades estaduais que se destacam na execução do orçamento. Além da Assembleia, outros órgãos do Executivo também foram homenageados.

Quando o orçamento vira resultado

O reconhecimento está ligado à capacidade de transformar o que é planejado no orçamento em ações concretas. O modelo avalia se o dinheiro previsto realmente chega à ponta, em forma de serviços para a população.

Evento na Assembleia Legislativa destacou boas práticas na gestão e execução do orçamento público no Paraná.

No caso da Assembleia Legislativa do Paraná, o resultado reflete um trabalho contínuo de planejamento, controle de gastos e acompanhamento das ações ao longo do ano. Isso garante que os recursos sejam usados de forma organizada e com foco em resultados.

O que isso muda na vida das pessoas

Apesar de técnico, o tema tem impacto direto no dia a dia da população. Quando o orçamento é bem executado:

obras e projetos são concluídos

serviços públicos funcionam melhor

há menos desperdício de dinheiro público

Na prática, isso significa mais eficiência e melhores entregas para a sociedade.

Sistema melhora a gestão pública

Após atingir 93% de eficiência na execução orçamentária em 2025, o Estado implantou o Sistema de Excelência em Liderança Orçamentária, que orienta a avaliação dos órgãos públicos.

O sistema classifica o desempenho em níveis — Diamante, Ouro, Prata e Bronze — e incentiva uma gestão mais organizada, com planejamento e acompanhamento constantes.

Troféu do Selo Paraná simboliza a excelência na execução orçamentária e o uso eficiente dos recursos públicos.

Outro ponto importante é a padronização dos critérios, que permite comparar resultados e identificar boas práticas dentro da administração pública.

Paraná melhora desempenho no país

O Paraná vem melhorando sua posição no ranking nacional de execução orçamentária, passando das últimas colocações para figurar entre os estados com melhor desempenho.

Esse avanço é resultado de mudanças na forma de gerir o orçamento, com mais planejamento, controle e integração entre áreas como orçamento, contabilidade e tesouro.

Nesse cenário, a Assembleia Legislativa também faz parte desse movimento, adotando práticas que ajudam a garantir o uso eficiente dos recursos públicos.

Compromisso com a boa gestão

O reconhecimento reforça o compromisso da Assembleia com a responsabilidade no uso do dinheiro público, a transparência e a boa gestão.

Mais do que um prêmio, o resultado mostra que o planejamento aliado à eficiência pode gerar benefícios concretos para a população — transformando o orçamento em serviços que fazem diferença no dia a dia.

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