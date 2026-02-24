Proposta da aluna Rita de Cássia Lesnhak deu origem ao Orienta Paraná, que vai ajudar estudantes das redes pública e privada a escolher profissão e carreira.

Uma ideia simples de uma estudante da rede pública virou lei no Paraná. Rita de Cássia Lesnhak, aluna do Colégio Padre Giuseppe Bugatti, de União da Vitória, sugeriu a criação de um programa de orientação vocacional para jovens do ensino médio. A proposta foi premiada, em 2025, como a melhor do projeto Geração Atitude e, neste ano, foi sancionada pelo Governo do Estado.

A iniciativa foi encampada pela Presidência da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e pela liderança do Governo na Casa. O projeto, desenvolvido com orientação da professora Juliana Pessi Mayorca, virou a Lei nº 22.973, sancionada em 12 de fevereiro de 2026. A medida cria a Campanha Permanente Orienta Paraná, voltada à orientação vocacional e profissional de estudantes do ensino médio das redes pública e privada.

Para a presidência da Assembleia, a nova lei mostra a importância de ouvir quem está na ponta e valorizar a participação dos jovens na criação de políticas públicas. Já a liderança do Governo destacou que a iniciativa é resultado do trabalho da Assembleia em chamar a sociedade a participar de suas atividades.

Ajuda para escolher profissão

O programa Orienta Paraná vai ajudar os jovens a se conhecer melhor, descobrir talentos e interesses e planejar o futuro profissional. A ideia é ampliar o acesso a informações sobre carreiras, áreas de estudo e tendências do mercado, para que os alunos façam escolhas mais conscientes.

Entre as ações previstas estão oficinas, palestras, seminários e workshops; mentorias com profissionais; testes vocacionais gratuitos e facultativos para alunos da rede pública; visitas técnicas e estágios de curta duração; além de plataformas digitais com informações sobre cursos e oportunidades.

Outro objetivo é reduzir a evasão e desistência em cursos técnicos e de graduação, muitas vezes causadas por escolhas feitas sem orientação. A lei também prevê apoio para montar currículo, melhorar estratégias de estudo e planejar carreira, além de convênios com universidades, escolas técnicas, empresas e conselhos regionais de profissões.

A coordenação da campanha poderá ser feita pelas Secretarias de Estado, com apoio de entidades públicas e privadas. A lei já está em vigor e ainda poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo.

Formação cidadã

O projeto Geração Atitude é realizado pela Assembleia Legislativa do Paraná e pelo Ministério Público do Paraná, com apoio de outras instituições estaduais. O programa incentiva o protagonismo juvenil e trabalha temas como cidadania, democracia, política, eleições, voto consciente e o funcionamento dos Poderes.

