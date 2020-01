O envelhecimento da pele com o passar dos anos vem sendo um dos maiores temores das mulheres, que cada vez mais se preocupam com a saúde e a estética. E um dos procedimentos que vem ganhando cada vez mais popularidade no universo da beleza, é a acupuntura estética.

Com tantos tratamentos disponíveis, cuidar da beleza da pele e do corpo ajuda a rejuvenescer a pele e fazer com que a auto estima da mulher esteja sempre elevada. Afinal, é inegável que a acupuntura estética pode trazer diversas mudanças de pele e principalmente, de estilo de vida.

Na busca pela pele perfeita, sem rugas e com uma aparência cada vez mais jovens, vemos muitas pessoas vítimas de procedimentos duvidosos e principalmente, invasivos. E por essa razão, a ACI Estética Avançada relacionou alguns dos principais benefícios deste tratamento que, além de não ser invasivo, consegue apresentar resultados incríveis em um curto espaço de tempo.

O que é acupuntura estética?

A acupuntura estética possui o mesmo princípio do procedimento tradicional. Ou seja, o tratamento age diretamente sobre o órgão em questão e pode ajudar no tratamento de celulites, rugas, gordura localizada e até mesmo na queda de cabeço.

Além disso, a acupuntura estética é capaz de promover o equilíbrio energético, orgânico e emocional do corpo, já que o tratamento é indolor e não invasivo. Ela é uma das melhores alternativas para quem busca algo novo e saudável para melhorar a estética do rosto.

As agulhas utilizadas, atuam diretamente no local, provocando um processo inflamatório. Com isso, o organismo passa a precisar reagir rapidamente. E aí que a cicatrização passa a acontecer.

Quais os benefícios?

Agora que você já conhece um pouco mais sobre a acupuntura estética, listamos para você os principais benefícios que ela traz.

Produção de colágeno:

O corpo entende a implantação da agulha como um tipo de agressão, e isso, acaba ativando a produção de colágeno e elastina no tecido da pele. Dessa forma, os sulcos que ali existiam passam a se fechar.

Equilíbrio dos órgãos:

O equilíbrio dos órgãos passa a funcionar de maneira mais fluída, pois, na ACI Clínica Estética, por exemplo, é utilizada a representação dos Zang Fu (órgãos e vísceras na face).

Isso ajuda a melhorar a variação de manchas, cor, rugas e marcas de expressão do rosto de maneira mais simples e equilibrada.

Acaba com a gordura localizada

Através do procedimento de agulhas, a diminuição de gordura localizada pode ser perceptível nas primeiras aplicações.

Se você se interessou sobre a acupuntura estética, fale com a central de atendimento da ACI Estética Avançada e faça a sua avaliação. Definitivamente, sua experiência jamais será a mesma.